"Cónclave" gana el premio a la mejor película en los BAFTA

El thriller papal "Conclave" ("Cónclave") ganó cuatro galardones, incluido el de mejor película, el domingo en la 78ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA), donde el musical "Emilia Pérez" demostró que se mantiene como una fuerte contendiente a pesar de controversias y críticas que parecían haber afectado sus posibilidades.

And tonight´s final award for Best Film goes to...Conclave! ?#EEBAFTAs pic.twitter.com/zF3WCN9RxH — BAFTA (@BAFTA) February 16, 2025

En una ceremonia en la que ninguna película fue la clara dominante, "The Brutalist" ("El brutalista") igualó el número de premios de "Conclave", llevándose cuatro trofeos, incluido el de mejor director para Brady Corbet y mejor actor para Adrien Brody. Mikey Madison ganó el premio a mejor actriz por la tragicomedia de Brooklyn "Anora".

Una trama llena de intrigas

"Conclave", que es protagonizada por Ralph Fiennes como un cardenal que reúne a clérigos en medio de intrigas para la elección de un nuevo papa, superó a "Anora", "The Brutalist", "Emilia Pérez" y la cinta biográfica sobre Bob Dylan "A Complete Unknown" ("Un completo desconocido") para el premio principal.

"Conclave" también fue nombrada mejor película británica y recibió trofeos por su edición y guion adaptado.

Los premios a los actores de reparto fueron para Kieran Culkin por "A Real Pain" ("Un dolor real") y Zoe Saldaña por "Emilia Pérez", que también ganó el premio a la mejor película en lengua no inglesa.

Estrellas en ascenso y honores vitalicios

La mayoría de los ganadores son elegidos por 8,000 miembros de la academia del Reino Unido de profesionales de la industria, con uno —el Premio Actor en Ascenso — seleccionado por votación pública de una lista corta de nominados.

El ganador de este año fue David Jonsson, estrella de la serie dramática "Industry" y la comedia romántica londinense "Rye Lane".

"Estrella, no lo sé", dijo. "Pero en ascenso, supongo".

El actor de "Willow" y "Return of the Jedi", Warwick Davis, recibió el máximo honor de la academia, el BAFTA Fellowship, por su carrera en la pantalla y su trabajo para crear una industria cinematográfica más inclusiva.

Fundó una agencia de talentos para actores de menos de 1.52 metros de altura, porque, dijo, "los actores bajos no eran conocidos por su talento, solo por su altura".

La presidenta de BAFTA, Sara Putt, envió un mensaje de fortaleza a todos los afectados por los devastadores incendios forestales de Los Ángeles del mes pasado. Jamie Lee Curtis, nominada a actriz de reparto por "The Last Showgirl", estuvo ausente, pues los incendios retrasaron el rodaje de su trabajo actual.

El evento careció de un toque de glamur de la realeza este año. Ni el príncipe Guillermo, quien es presidente honorario de la academia británica de cine, ni su esposa Kate (Catalina) asistieron. Los premios coinciden con las vacaciones escolares de sus tres hijos.

Guillermo, de 42 años, envió un mensaje de video grabado durante una visita para conocer a estudiantes en la London Screen Academy el miércoles.

En su intervención, el heredero al trono compartió que había visto el drama de la Segunda Guerra Mundial "Darkest Hour" y había comenzado el drama televisivo postapocalíptico "The Last of Us", pero lo encontró "bastante intenso" y no llegó al final.