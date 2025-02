Actores y actrices que ganaron el Óscar tras llevarse el Globo de Oro y el BAFTA

A lo largo de los años, los Premios BAFTA y los Globos de Oro han demostrado ser excelentes indicadores de éxito para los actores y actrices que aspiran a llevarse el codiciado Óscar.

En muchas ocasiones, los ganadores de estos premios previos han repetido el triunfo en la ceremonia de los Premios de la Academia, consolidándose como favoritos para la estatuilla dorada. A continuación, destacamos algunos ejemplos recientes que demuestran cómo el reconocimiento de la crítica internacional a menudo se traduce en una victoria en los Óscar.

Brendan Fraser - mejor actor (2023)

El actor estadounidense Brendan Fraser fue un ejemplo claro de este fenómeno en la última edición de los Premios Óscar. Fraser, quien ganó tanto el Globo de Oro como el BAFTA por su actuación en The Whale, culminó su exitosa temporada de premios al llevarse el Óscar a mejor actor en 2023.

Su historia de superación personal y su interpretación conmovedora en el drama de Darren Aronofsky lo colocaron en el centro de atención, demostrando cómo el respaldo de estos premios importantes puede ser un presagio de éxito en los Óscar.

Joaquin Phoenix - mejor actor (2020)

Otro caso emblemático es el de Joaquin Phoenix, quien también ganó tanto el Globo de Oro como el BAFTA por su magistral interpretación en Joker (2019).

Su imponente actuación en la piel de Arthur Fleck lo catapultó a la victoria en los Premios de la Academia, obteniendo el Oscar a mejor actor. El respaldo de los premios internacionales consolidó su estatus como el favorito de la temporada, lo que se tradujo en su consagración en los Óscar.

Leonardo DiCaprio - mejor actor (2016)

Uno de los casos más comentados en la historia reciente de los Óscar fue el de Leonardo DiCaprio, quien tras años de ser considerado uno de los actores más talentosos sin haber ganado el premio, finalmente lo obtuvo por su papel en The Revenant (2015).

Antes de su victoria en los Óscar, DiCaprio ya había sido galardonado con el Globo de Oro y el BAFTA, lo que le dio el impulso necesario para conseguir la estatuilla dorada que tanto anhelaba.

Michelle Yeoh, mejor actriz (2023)

Recibió elogios generalizados por su interpretación de Evelyn Wang en la película de 2022 Everything Everywhere All at Once, ganando el Premio Óscar, Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores en la categoría de Mejor Actriz.

Se convirtió en la primera asiática en ganar el Oscar a la Mejor Actriz, la primera malaya en ganar un Premio de la Academia en cualquier categoría y la segunda mujer que no es blanca en ganar el premio a la Mejor Actriz después de Halle Berry en 2002.

Emma Stone, mejor actriz (2016)

Stone ha sido nominada en cuatro ocasiones a los Premios Óscar, dos como Mejor actriz de reparto por La Favorita y Birdman, y otros dos como Mejor actriz por La La Land y Pobres Criaturas, también ha logrado cuatro nominaciones a los Premios BAFTA, uno como estrella emergente, dos como mejor actriz de reparto por Birdman y La Favorita, y dos como Mejor actriz por La La Land y Pobres Criaturas, ganando estas dos últimas nominaciones.

Además, gracias a su interpretación en las cintas La La Land y Pobres Criaturas, se hizo con dos Globo de Oro a mejor actriz en comedia o musical, dos Premio SAG a la mejor actriz y dos Premios Óscar como mejor actriz, convirtiéndose a su vez en la decimoquinta actriz en ganar más de un Oscar.

En 2016, por La La Land Stone ganó el Premio Óscar, Globo de Oro, SAG y BAFTA a la mejor actriz.

Zoé Saldaña: la nueva favorita

Este año, Zoé Saldaña podría ser la próxima actriz en unirse a esta lista de ganadores del BAFTA, Globo de Oro y Óscar.

Tras ganar el BAFTA y el Globo de Oro, y con su nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez, Saldaña llega a los Premios de la Academia como una de las grandes favoritas.

De ganar el Óscar, seguiría el mismo camino de muchos otros galardonados que primero fueron reconocidos por el Globo de Oro y el BAFTA antes de hacer historia en los Óscar.

Tendencia en la categoría de mejor actor y mejor actriz

En las categorías de interpretación, la correlación entre el Globo de Oro, el BAFTA y el Óscar ha sido notablemente fuerte.

Desde el año 2000, más del 70% de los ganadores del BAFTA en la categoría de Mejor Actor han repetido el éxito en los Óscar, mientras que en la categoría de mejor actriz, esta cifra también es bastante alta.

Los galardones previos a los Óscar ofrecen una señal clara de que, al menos en la mayoría de los casos, el camino hacia la estatuilla dorada está pavimentado por victorias en otras grandes ceremonias.

La historia de los premios de la temporada sigue demostrando que, si bien no hay garantías en la industria del cine, los actores y actrices que triunfan en los Globos de Oro y los BAFTA tienen altas probabilidades de continuar su éxito en los Premios Óscar.

Estos premios no solo son una forma de celebrar el talento, sino que también sirven como presagio de las victorias futuras, como lo demuestran los recientes ganadores como Brendan Fraser, Joaquin Phoenix y Leonardo DiCaprio, así como la posibilidad de ver a Zoé Saldaña unirse a sus filas.

Estos premios no solo son una forma de celebrar el talento, sino que también sirven como presagio de las victorias futuras, como lo demuestran los recientes ganadores como Brendan Fraser, Joaquin Phoenix y Leonardo DiCaprio, así como la posibilidad de ver a Zoé Saldaña unirse a sus filas.