Desde sus inicios en la República Dominicana hasta sus pasos actorales en Hollywood, Emily Tosta ha demostrado que, con perseverancia, talento y un corazón solidario, los sueños se pueden alcanzar, sin importar los obstáculos.

Con una carrera que abarca importantes producciones como Willy´s Wonderland con Nicolas Cage, durante seis años formó parte de la serie de FX Mayans M.C. y estuvo en las producciones Party of Five, The Resident, NCIS: Los Angeles, Rosewood y muchas otras.

Emily es uno de los rostros a tomar en cuenta en la actuación latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/21/14022025---entrevista-a-emily-tosta---matias-boncosky6.jpg Emily Tosta es actriz, activista y productora. (MATÍAS BONCOSKY)

¿Qué ha sido lo más desafiante de tu carrera hasta el momento?

Lo más retador ha sido mi personaje de Leticia Cruz en Mayans M.C.. Ella es una chica muy inestable mentalmente, con problemas emocionales y adicciones, además es asesina. Fue un reto interpretar a un personaje tan opuesto a lo que soy en la vida real. Entrar en su psicología fue un gran desafío.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

Estoy a punto de comenzar una película con el actor Malcolm McDowell. "Dirt" es un psychological thriller y estoy muy emocionada porque nunca he hecho algo así. Además, acabo de filmar mi primera película dominicana, Del olor de las nubes.

También estamos trabajando en dos proyectos más con mis compañeros de Katy Productions, aunque todavía no podemos hablar de ellos. ¡Pronto lo sabrán!

¿Qué te trae a la República Dominicana?

Me trajo la organización Funglode, que me dio un reconocimiento global por mi trabajo. Fue un honor increíble, especialmente porque comencé mi carrera en el Teatro Nacional aquí, cuando descubrí mi pasión por la actuación de niña.

Regresar allí y recibir ese reconocimiento a los 26 años, con todo lo que he logrado, fue un momento muy especial. Fue un claro recordatorio de que no debemos rendirnos.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan con seguir una carrera como la tuya, pero sienten miedo o inseguridad?

Les diría que nunca se rindan. La carrera es difícil, habrá muchos obstáculos, pero lo más importante es no dejarse vencer. Yo he enfrentado discriminación y muchos desafíos en el camino.

Vengo de una familia humilde en la República Dominicana, me fui a los 13 años sin visa de trabajo a los Estados Unidos, y no hablaba inglés perfectamente.

Si yo pude, cualquier joven latino o dominicano puede hacerlo también, con perseverancia, fe, disciplina, y preparándose no solo como profesional, sino también como ser humano, porque eso es lo que te ayuda a transmitir tu arte.

Cuéntame más sobre cómo llegaste a Estados Unidos siendo tan joven y los retos que tuviste que enfrentar allí.

A los 12, casi 13 años, le dije a mi mamá que quería irme a Estados Unidos a perseguir mis sueños, porque en ese momento no veía muchas oportunidades en el cine o el teatro en la República Dominicana.

Mi hermana y su esposo nos abrieron las puertas y comenzamos nuestra nueva vida en Estados Unidos, que estuvo llena de desafíos, especialmente por el idioma. Aunque ya hablaba inglés, no tenía la perfección que se necesita en la industria.

Tuve que trabajar mucho para mejorar mi acento y perfeccionar mi inglés.

¿Fue difícil superar la barrera del idioma?

Sí, fue complicado. No solo se trata de hablar inglés, sino de tener un acento neutro, algo esencial para obtener más oportunidades. Trabajé con entrenadores de acento, escuchaba mucha televisión mexicana, leía, hacía todo lo posible para mejorar mi pronunciación y poder acceder a más roles.

¿Cuál fue tu primer papel en Los Ángeles que recuerdas con cariño?

Mi primer papel fue en una serie llamada The Last Ship, con el actor Eric Dane. Solo hice un episodio, pero fue muy emocionante porque fue mi primer trabajo en Los Ángeles, y además trabajé con el actor conocido por Grey's Anatomy.

Sin embargo, el papel que realmente me abrió las puertas fue el de Mayans M.C., que hice a los 19 años. Esa serie fue un éxito y me permitió tener más oportunidades en Hollywood, incluso me llevó a trabajar con Nicolas Cage en una película, que fue "Willy's Wonderland".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/21/a7f24e3a-92b6-48dc-9a42-d82da309cc5d.jpg Emily Tosta junto al actor Nicolas Cage. (FUENTE EXTERNA)

Además de tu carrera como actriz, también tienes un gran compromiso social. Cuéntanos un poco sobre tus proyectos de ayuda social.

Desde pequeña, mi mamá me enseñó a ayudar a los demás. A pesar de que antes de ser actriz no tenía muchos recursos, siempre me preocupé por los demás.

Al convertirme en actriz y ver tantas necesidades en lugares como Estados Unidos, África y aquí en República Dominicana, decidí tomar acción. Con mi hermana, creamos una organización llamada Cartos International, que ayuda a Venezuela.

También tengo un proyecto con mi amiga Daniela llamado Deaf Education, que tiene una escuela en McAfee, Mozambique, con más de 300 estudiantes. El objetivo es expandir esta iniciativa a Santo Domingo y Venezuela, para dar a los niños la educación que necesitan.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/21/eac6342e-cea6-4754-9fb7-543ba4b75683.jpg Emily Tosta en la alfombra roja. (FUENTE EXTERNA)

Además, soy embajadora de la organización Rewild de Leonardo DiCaprio, que se dedica a la preservación del medio ambiente y los animales.

Tú tienes una mezcla de culturas, ¿cómo se combinan en ti la cultura dominicana, venezolana y estadounidense?

Sí, mi mamá es venezolana, así que crecí con una combinación de esas tres culturas. Físicamente se nota, pero también se siente en cómo me criaron. En casa, se comía arepa y cachapa, pero también mangú, mofongo, arroz con habichuelas, y escuchábamos tanto música venezolana como dominicana.

La calidez de las dos culturas latinas siempre me ha acompañado, y mi meta siempre ha sido llevar esa mezcla a Hollywood. Cuando estoy con Nicolás Cage, le enseño a decir "¿Qué es lo qué?", mientras hago una arepa, ¡y me siento muy orgullosa de representar ambas culturas!

¿Qué significa para ti la actuación?

Actuar para mí es el poder contar historias significativas, que puedan generar una emoción en las personas o hacerlas sentir algo nuevo.

También significa aprender sobre el mundo y sobre mí misma. He aprendido mucho a través de mis personajes, no solo de mí como mujer, sino también de los diferentes mundos que me ha tocado interpretar.

La actuación es mi vida y es mi forma de conectarme con el arte y el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/21/68593b3b-6e9c-4477-812f-f15d1cbcf049.jpg Emily Tosta junto a elenco de Mayans M.C. (FUENTE EXTERNA)

¿Te ha pasado que te conectas tanto con un personaje que es difícil desprenderte de él?

Sí, definitivamente me ha pasado con el personaje de Leticia Cruz en Mayans M.C., que fue un papel que interpreté por seis años. Otros personajes los interpreté por menos tiempo, pero Leticia fue tan parte de mi vida que a veces hasta me quedaban sus gestos o maneras de hablar.

Mi familia me lo hacía notar. Como actriz, me metí tanto en el personaje que a veces mi cuerpo se quedaba con esa energía emocional. Por eso es importante encontrar maneras de desconectar, como meditar, orar o darme un baño relajante cuando llego a casa del set.

¿Cuál es tu "cable a tierra"? Cuando sientes que la industria o el brillo de Hollywood te puede desviar, ¿cómo te reconectas con tu esencia?

Lo primero para mí es mi familia. Ellos siempre me mantienen conectada con mi realidad. Cuando me siento un poco desviada, mis hermanas, mi mamá y mi papá están ahí para ponerme los pies en la tierra.

Además, he creado una rutina muy importante para mí: mis oraciones y meditaciones en la mañana, mi conexión espiritual. Es fundamental tener fe y unos valores firmes, algo que me ayuda a navegar en esta industria y a tomar decisiones alineadas con mis creencias.

Es clave no perder de vista lo que uno es y lo que representa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/21/eadbba5c-6f92-448b-8329-1d1cfcc7b55b.jpg Emily fue incluida en la boleta de los Premios Emmy por su interpretación en la aclamada serie de FX Mayans M.C.. (FUENTE EXTERNA)

¿Cómo has manejado los desafíos de estar sola en un set, o en una ciudad sin tu familia cercana?

Sí, he estado en situaciones donde pasé meses sola en otro país o en una ciudad alejada de mi familia, y esos momentos han sido difíciles. La soledad puede ser un desafío en la industria, pero afortunadamente mi familia ha viajado conmigo muchas veces, y eso me ayuda a sentirme apoyada.

A pesar de la distancia, siempre me esfuerzo por mantenerme conectada con mis raíces y mi centro.

¿Cómo te conectas con tu esencia después de un día tan intenso en el set?

Mi familia siempre ha sido mi ancla. Además, he aprendido a crear una rutina que incluye oraciones y meditación. Eso me ayuda a mantenerme centrada y con los pies en la tierra, sin perder mi esencia. También me reconozco en mis creencias y valores, lo que me mantiene firme ante cualquier situación.

Hablando de retos, en tu carrera hay muchos "no", ¿cómo los manejas?

La actuación es una carrera con mucho rechazo. A veces te dicen cosas que no puedes cambiar, como tu aspecto físico. Sin embargo, Nicolas Cage me aconsejó no dejar que te encasillen en un molde. Mantener mi esencia me ha ayudado mucho a no desanimarme.

Además, es importante confiar en ti misma, porque si no lo haces, nadie más lo hará.

¿Volverías a vivir tu carrera desde el principio, a pesar de los miedos y los obstáculos?

Sí, definitivamente. Aunque pasé por momentos difíciles, como cuando era una niña sin mucha autoestima, siempre he tenido la fe en que este es el camino correcto. Esos momentos de duda me hicieron más fuerte, y si tuviera que volver a empezar, lo haría sin pensarlo.

Ahora estás trabajando en un proyecto en la República Dominicana, ¿cómo fue regresar y trabajar en el cine dominicano?

Ha sido una experiencia increíble. Trabajar en la película El olor de las nubes fue un sueño hecho realidad. Estar en mi país, grabando con el equipo dominicano, fue muy especial. Ver cómo ha crecido la industria, con una ley del cine que beneficia tanto al talento local como internacional, me llena de orgullo.

¿Cómo has visto la evolución de la industria del cine en la República Dominicana?

Al regresar, me sorprendió lo avanzada que está la industria. La ley del cine ha sido fundamental para su crecimiento. El talento del crew, la preparación, y la calidad del trabajo en set son impresionantes. No tenemos nada que envidiar a otros países, y me llena de esperanza saber que el potencial sigue creciendo.

Sabemos que tienes varios proyectos en camino, ¿qué más viene en tu carrera?

Sí, estamos trabajando en varios proyectos, uno de los cuales es un documental llamado Niños de Cristo, sobre los niños huérfanos en Latinoamérica. Es un proyecto muy bonito y retador, pero que también me ha permitido aprender mucho. Además, con mi equipo de CADE Production, seguimos impulsando nuevas ideas.

¿Tienes algún consejo para los jóvenes que te ven como un ejemplo?

Mi consejo es que nunca se den por vencidos. La vida está llena de obstáculos y rechazos, pero si tienes claro tu objetivo y crees en ti mismo, lo lograrás.

La clave es la perseverancia, la disciplina y la fe. Y siempre mantén un plan, porque trabajar todos los días en tus metas, tanto personales como profesionales, es lo que te llevará al éxito.

Y, finalmente, ¿cómo manejas la crítica?

La crítica siempre afecta, porque somos humanos. A veces, las críticas sobre aspectos que no puedes cambiar, como tu cuerpo o tu aspecto, son difíciles de manejar.

Sin embargo, he aprendido que lo que está para ti, nadie te lo quita. Si no te dan un papel por algo que no puedes cambiar, te llegará otro donde sí encajas.

Es importante no quedarnos estancados en lo negativo y seguir adelante. Siempre hay que centrarse en lo positivo y en el plan que Dios tiene para nosotros.

