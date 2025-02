Mujeres mayores y amores jóvenes, una nueva tendencia en Hollywood

Tenemos un talento oculto al momento de ver películas de ficción: somos inmensamente capaces de suspender nuestro cinismo y adentrarnos en mundos irreales. Sin embargo, tenemos una debilidad opuesta: creemos que las limitaciones del cine alteran las infinidades que llenan nuestras vidas.

Nos acostumbramos a ver protagonistas que no superan (al menos del otro lado de la pantalla) los veintitantos años, y asumimos que, si ellas pueden tener ambiciones, cambiar sus vidas radicalmente y atreverse a decidir egoístamente, quienes no nos relacionamos con sus características generales, pasamos a un segundo plano, para ocupar la posición de personajes secundarios y terciarios bidimensionales.

Si bien la tendencia de protagonistas femeninas mayores y amores masculinos jóvenes como tal no es nueva, el tono positivo que la permea sí lo es.

¿Qué cambió? La mano que sostiene el lápiz y la boca que grita "Acción". Cada vez hay más mujeres detrás de cámara, como guionistas, directoras y productoras. Y se nota.

Detrás de la tendencia

Una de las directoras y guionistas de estas películas, Halina Reijn, explicó que la carencia de películas sobre mujeres de más de 40 años, se debe a que "vivimos en un patriarcado. Aunque pensemos que nos hemos emancipado, seguimos anclados a la idea de que las mujeres son redundantes después de la menopausia".

Por su parte, la psicóloga social y autora de un libro sobre diferencias generacionales, Jean Twenge, aportó que "eso fue cierto durante mucho tiempo, que las mujeres de 40 y 50 años en adelante eran ignoradas e invisibles".

La docente de estudios sobre la mujer, el género y la sexualidad, Shira Tarrant, concluyó que "por fin estamos desvinculando la sexualidad de la mujer de sus años de fertilidad", una conversación cambiante en medio de la tecnología reproductiva y cuya importancia surge por la mirada masculina que ha tenido las riendas del cine.

Reijn argumentó que "debería estar completamente normalizado que se intercambien las diferencias de edad y que las mujeres tengan relaciones diferentes. Ya no estamos atrapadas en una caja. Interiorizamos la mirada masculina, interiorizamos el patriarcado y tenemos que liberarnos".

En "Bridget Jones: Mad About the Boy", la entrega más reciente de este tipo de trama, tenemos una experiencia única dentro de esta tendencia, que ha tocado las fibras más sensibles de la gente: Bridget es un personaje que ha acompañado a muchas mujeres desde el 2001 en la pantalla y desde 1996 en los libros. Quienes eran contemporáneas con Bridget a principios de los 2000, entrando a los retos de la tercera década de vida, hoy también están entrando a sus cincuenta y, quizás, enfrentando cambios y oportunidades inesperadas.

Las películas

"Bridget Jones: Loca por él" | Renée Zellweger

Luego de verla decidida a buscar el amor a los 32 años ("Bridget Jones´s Diary"), encontrarlo y cuestionarlo ("Bridget Jones: The Edge of Reason"), y atravesar un embarazo sin saber la identidad del padre ("Bridget Jones´s Baby"), Bridget tiene 50 años y enfrenta los retos de ser viuda y mamá soltera, con el apoyo de su comunidad.

Mientras hace malabares entre sus responsabilidades como madre y los desafíos de la vida moderna, conoce a un hombre más joven en una aplicación de citas... y quizá–pequeñísimo detalle–es uno de los profesores de su hijo.

Al igual que las primeras tres películas, la cuarta entrega ("Bridget Jones: Mad About the Boy") fue escrita por Helen Fielding, esta vez acompañada por Abi Morgan y Dan Mazer.

"Babygirl" | Nicole Kidman

En "Babygirl", escrita y dirigida por Halina Reijn, una exitosa directora ejecutiva se enfrenta a prejuicios y asume riesgos al embarcarse en una aventura ilícita con su pasante más joven.

Este filme sorprende con un final feliz, en vez de con un castigo final, creando espacio para más historias sobre la vida sexual de la mujer madura.

"La idea de tenerte" | Anne Hathaway

En "The Idea of You", escrita por los guionistas Robinne Lee, Jennifer Westfeldt y Michael Showalter, una madre soltera de 40 años (interpretada por Anne Hathaway) inicia un inesperado romance con Hayes Campbell de 24 años (interpretado por Nicholas Galitzine), el cantante de una boyband reconocida.

"Un asunto de familia" | Nicole Kidman

En "A Family Affair", escrita por Carrie Solomon y protagonizada por Nicole Kidman, un romance inesperado desencadena cómicas repercusiones para una joven, su madre y su jefe, quienes se enfrentan a las complicaciones del amor, el sexo y la identidad.

"Lonely Planet" ("Planeta solitario") | Laura Dern

Escrita y dirigida por Susannah Grant, y protagonizada por Laura Dern, "Lonely Planet" trata sobre un retiro para escritores en Marruecos, donde una autora en crisis encuentra inspiración inesperada cuando conoce a un joven lleno de carisma (interpretado por Liam Hemsworth).

Su amistad pronto se convierte en un romance embriagador que la lleva a un profundo viaje de autodescubrimiento, reinvención y segundas oportunidades.

Sabemos que, en la mayoría de los casos, estas producciones desafían este estereotipo solamente, pero siguen cumpliendo el resto del checklist de Hollywood al pie de la letra. Desde los rasgos físicos de las protagonistas a la importancia que algunas de estas películas ponen en la atención masculina, todavía nos falta mucho camino por recorrer en lo que a salir de la caja respecta.

Sin embargo, destacamos este tipo de tendencia que busca incluir y expandir sin prejuicios, permitiendo que más personas se vean reflejadas en la gran pantalla, sabiendo que la representación en la ficción que consumimos tiene el potencial de afectar la vida real de muchas personas y de ampliar las posibilidades que perciben en su día a día. El éxito de muchos de estos proyectos demuestra que el riesgo no fue hacerlos, sino tardar tanto tiempo para decidir crearlos.

Más allá de la sexualidad, en el mejor de los enfoques, estas producciones audiovisuales nos recuerdan que la búsqueda–del desarrollo personal, de objetivos ambiciosos y, ¿por qué no?, del placer–no termina en la juventud.