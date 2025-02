Demi Moore, de actriz comercial a la favorita para ganar el Óscar

Demi Moore, una actriz encasillada durante décadas en películas comerciales y asentada en el arquetipo de belleza de Hollywood, ha logrado con "The Substance" dar con la fórmula para reactivar su carrera y llevarla a lo más alto con su primera nominación al Óscar.

La actriz ha recibido a los 62 años esa primera nominación al Óscar, que se disputará con la española Karla Sofía Gascón ("Emilia Pérez"), la brasileña Fernanda Torres ("I´m Still Here"), su compatriota Mikey Madison ("Anora") y la británica Cynthia Erivo ("Wicked").

Una nominación por su papel en una película que reflexiona sobre la belleza tóxica de Hollywood a la que se ven sometidas las mujeres cuando dejan de verse jóvenes en pantalla.

Pocas actrices de la icónica fábrica del cine pueden sentirse tan reflejadas en esta historia como Moore: su dilatada trayectoria abarca éxitos taquilleros que pese a no haber recibido el aplauso de la Academia de Hollywood han servido de precedente para que sus compañeras se abrieran paso en una industria poco afable con ellas.

Demi Moore denuncia la desigualdad en Hollywood

Tras ´Ghost´ (1990) o ´Indecent Proposal´ (1993), llegó ´Striptease´, que convirtió a Moore en 1996 en la actriz mejor pagada de la historia del cine con 12,5 millones de dólares, y aunque con ello logró romper el techo de cristal, tuvo que soportar comentarios que denigraban su trabajo.

«¿Por qué, en ese momento, la elección fue derribarme?», indicó en una entrevista a The New York Times el pasado septiembre.

En aquella etapa estaba casada con el exitoso Bruce Willis, y si bien no quiso comparar sus carreras, no consideraba justo no ganar lo mismo que él.

«Se trataba más bien de por qué no debería hacerlo. Si hago la misma cantidad de trabajo, ¿por qué no debería?», apostilló.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/demi-moore-11-ea280dc1.jpg La actriz estadounidense Demi Moore posa a su llegada a la ceremonia de entrega de los premios del Sindicato de Actores (SAG) de Hollywood. EFE/ Armando Arorizo

La belleza tóxica de Hollywood

Tras alzarse con el Globo de Oro a mejor actriz el pasado 5 de enero, Moore habló de ese largo viaje que emprendió por más de 45 años para desquitarse de la etiqueta de «popcorn actress» (actriz de películas comerciales) que le colgó un productor en sus inicios.

Aquella expresión, grabada a fuego en su memoria, ató a la intérprete a mantener una eterna apariencia joven.

Muchas estrellas han expuesto a lo largo de la historia los entresijos de una exigente industria que castiga con mayor virulencia a las mujeres y la gala del 2 de marzo podría dar a Moore el reconocimiento en nombre de todas.

«Tuve experiencias en las que me dijeron que perdiera peso. Y aunque pueden haber sido vergonzosas y humillantes, me hice a mí misma por todas ellas», dijo en una reciente entrevista con CBS.

Jenna Ortega, America Ferrera, Kim Kardashian, Taylor Swift, Priyanka Chopra y un sinfín de mujeres artistas han denunciado públicamente el acoso al que se ven expuestos sus cuerpos ante los ojos de la industria del entretenimiento.

«En una de mis primeras audiciones de mi vida me dijeron que le gustaba mucho al director, pero no conseguí el papel porque no tenía el ´look de Hollywood'», afirmó en una entrevista la actriz Bella Ramsey ("Game of Thrones", "The Last Of Us").

La historia de "The Substance"

Justo cuando Moore empezó a asimilar su ocaso en Hollywood , cayó en sus manos el guión de una historia atrevida, poco convencional y que hablaba tanto ella misma como de otras actrices condenadas a la eterna juventud que exige la industria . Un texto escrito por una mujer francesa, que también dirigiría el filme: Coralie Fargeat.

Si bien Sparkle «muere» abrazada a su estrella en el Paseo de la Fama, que le dio de comer hasta que dejó de verse joven, Moore reescribe los renglones en su vida profesional: renace de sus etiquetas, logra el respaldo de una crítica que nunca estuvo de su lado y se perfila como una de las favoritas a lograr el galardón más prestigioso de Hollywood.