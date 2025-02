John Lithgow, el legendario actor que quizás no sabías que tiene origen dominicano

John Lithgow, el renombrado actor estadounidense conocido por su prolífica carrera en cine, televisión y teatro, tiene una conexión que muchos desconocen: su origen dominicano.

Aunque nació en Rochester, Nueva York, Lithgow es descendiente de padres con raíces en la República Dominicana.

Su padre, Arthur Washington Lithgow III, nació en Puerto Plata, lo que le otorga al actor un vínculo directo con el país caribeño, hijo a su vez de Arthur Washington Lithgow II, empresario cibaeño de origen americano. Y su tatarabuelo era cónsul en Haití.

A lo largo de su carrera, Lithgow ha sido nominado en dos ocasiones consecutivas al Óscar como mejor actor de reparto, en 1983 y 1984. En 1983, fue reconocido por su papel en la película The World According to Garp.

A pesar de su excelente actuación, el premio ese año fue para Louis Gossett Jr. por Oficial y caballero.

Al año siguiente, en 1984, Lithgow volvió a estar nominado, esta vez por su papel en La fuerza del cariño (Terms of Endearment), donde el galardón fue para Jack Nicholson por su papel en la misma película.

A lo largo de su carrera, Lithgow ha demostrado ser un actor versátil, con una destacada presencia en teatro, cine y radio. Ha ganado múltiples premios Emmy y Tony, así como dos nominaciones al Óscar.

Es particularmente recordado por su interpretación de Dick Solomon en la famosa serie de televisión 3rd Rock from the Sun, pero su talento no se limita a la comedia: en 2010, ganó un Globo de Oro por su papel en Dexter como el aterrador Arthur Mitchell.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/3rd-rock-from-sun-cast-where-are-they-now-landing-26e34982.jpg John Lithgow junto al elenco de la serie "3rd Rock from the Sun". (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/2uk7nez4unfubhuj7gxqe7i3yq-9d75a28e.jpg En 2010 John Lithgow ganó un Globo de Oro por su papel en Dexter como el aterrador Arthur Mitchell. (FUENTE EXTERNA)

Y en la serie de Netflix The Crown (2016-2019), Lithgow ganó un premio Primetime Emmy y un premio del Screen Actors Guild por su interpretación de Winston Churchill.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/26/thecrowns01e03still-c9980230.jpg Lithgow interpretó a Winston Churchill en la serie The Crown, de Netflix. (FUENTE EXTERNA)

Además de su destacada carrera como actor, Lithgow ha grabado música para niños y posee un Bachelor´s en Artes de la Universidad de Harvard.

Este 2024, su carrera sigue en auge, con su participación en Conclave, una película nominada al Óscar 2025 en la categoría de Mejor Película .

sigue en auge, con su participación en Conclave, una nominada al Óscar 2025 en la categoría de Mejor . John Lithgow es un actor que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, y su origen dominicano agrega una capa más de interés a su historia. Sin duda, es un ejemplo de talento y diversidad en Hollywood.