Karla Sofía Gascón: "Estoy agradecida de estar de vuelta"

La nominada al Óscar a mejor actriz, Karla Sofía Gascón, ha confirmado que asistirá a la gala de los Premios de la Academia de Hollywood, después de un período de ausencia en varios eventos de promoción de su película Emilia Pérez.

Su participación había sido puesta en duda debido a la controversia desatada por antiguos tuits de contenido racista y ofensivo, que llevaron a su apartamiento de los eventos de la temporada de premios.

La actriz, que hizo historia como la primera intérprete transexual en ser nominada al Óscar, había sido objeto de críticas tras ofrecer disculpas públicas que, en lugar de calmar la situación, generaron aún más revuelo. En medio de la crisis, Gascón prometió "guardar silencio" por el bien de la película, evitando hablar del tema públicamente.

Ahora, con su inminente reaparición en la gala que se celebrará en Los Ángeles este domingo, Gascón se ha mostrado agradecida. "No estoy segura de cómo me siento, pero estoy agradecida de estar de vuelta", expresó en declaraciones a The Hollywood Reporter.

"Estoy agradecida a todos los que han creído en mí: a Netflix, a la productora y a mis compañeros. Podemos cerrar este hermoso y difícil camino que comenzó hace tres años", añadió.

Netflix, la distribuidora de Emilia Pérez en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, ha confirmado que se hará cargo de los gastos de transporte para facilitar la asistencia de Gascón a la gala, una cortesía habitual para los candidatos al Óscar.

Aunque se están ultimando detalles de su participación en la ceremonia, aún no se ha confirmado si la actriz desfilará por la alfombra roja como otras estrellas, si realizará declaraciones a los medios o si se sentará junto a sus coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez, así como el director Jacques Audiard.

