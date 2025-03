"Emilia Pérez" triunfa en los César, con la criticada Karla Sofia Gascón presente

La candidata al Oscar "Emilia Pérez" fue elegida el viernes mejor película francesa del año en los premios César y Karla Sofia Gascón, la estrella del narcomusical de Jacques Audiard ambientado en México, hizo una rara aparición pública.

La película es una de las más aclamadas del año, pero ha sido criticada por su representación de la cultura mexicana y se ha visto envuelta en polémica debido a publicaciones antiguas de Gascón en redes sociales en las que menospreciaba a los musulmanes, a George Floyd y a la diversidad en los Oscar.

Aunque Gascón, que estaba nominada a mejor actriz junto a su compañera de reparto Zoe Saldaña, no ganó, "Emilia Pérez" tuvo una noche triunfal en París y arrasó con siete galardones.

Audiard, que había condenado los comentarios de Gascón, dio las gracias a su "maravilloso equipo" y a sus actrices.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/01/karla-sofia-gascon-ap-ap25060411089924-6c37039e.jpg Karla Sofia Gascon posa a su llegada a la 50ta edición de los Premios César del cine francés, el 28 de febrero de 2025, en París. (AP FOTO/THOMAS PADILLA)

"Cuando digo mi equipo, no lo hago en un sentido de propiedad, sino como una declaración de amor", afirmó. "Lo mismo se aplica a las actrices. Mi querida Zoe, mi querida Karla, Adriana (Paz) que no está aquí, Selena (Gómez) que no está aquí. Me encantó trabajar con ustedes, las quiero".

Tras la nominación de Gascón al Oscar en enero, salieron a la luz publicaciones antiguas —algunas de 2016— de su cuenta de X en las que atacaba la vestimenta, el idioma y la cultura de los musulmanes en su España natal.

También sugirió que se prohibiera el islam y, menos de un mes después de que George Floyd, un hombre negro, fuera asesinado por un policía blanco en Minneapolis en 2020, Gascón ofreció su opinión sobre Floyd —cuyo fallecimiento provocó un amplio reconocimiento de la brutalidad policial y el racismo— calificándolo como un adicto a las drogas de quien "muy pocas personas se preocuparon".

Gascón, quien interpreta al exjefe transgénero de un cártel en "Emilia Pérez", se ha apartado de la promoción de la película, que cuenta con 13 nominaciones a los Oscar.

A pesar de la reacción negativa

Si logra sortear la reacción negativa y se corona como mejor película el domingo, sería también la primera victoria de Netflix en la categoría, Gascón es la primera actriz abiertamente trans nominada a mejor actriz y su triunfo sería aún más histórico, aunque sus posibilidades de lograrlo parecen ahora muy escasas.

Gascón, quien se disculpó por sus antiguas publicaciones, asistió al 50ta ceremonia de los César, el equivalente francés a los Oscar, que estuvo presidida por Catherine Deneuve en el teatro Olympia de París. Con un discreto vestido negro, la española posó para los fotógrafos pero no habló con la prensa.

Saldaña también estuvo en París antes de pisar la alfombra de los Oscar como la favorita para llevarse el premio a mejor actriz de reparto.

Gascón y Saldaña optaban al César a mejor actriz, que fue para la francesa Hafsia Herzi por su papel en "Borgo". El de mejor actor recayó en Karim Leklou por "Le Roman de Jim".

Julia Roberts recibió el César de Honor por su carrera, que recibió de manos de Clive Owen, con quien actuó en "Closer" y "Duplicity".