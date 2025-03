Los Óscar distribuyen premios entre "Anora", "Conclave" y "Wicked"

La 97ª edición de los Premios de la Academia ha repartido amor entre "Anora", "Conclave" ("Cónclave"), "Wicked" y "The Substance" ("La sustancia") en la primera mitad de la ceremonia.

Los filmes que se consideran más propensos a ganar el premio a la mejor película, "Anora" y "Conclave", cada una recibió un premio por su guión. El guionista de "Conclave", Peter Straughan, ganó el premio al mejor guion adaptado por su transformación al cine de la novela de Robert Harris. El cineasta de "Anora", Sean Baker, ganó el premio al mejor guion original, el primero de lo que podrían ser varios premios para Baker.

"Quiero agradecer a la comunidad de trabajadores sexuales", dijo Baker, repitiendo comentarios que hizo cuando "Anora" ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. "Han compartido sus historias. Han compartido experiencias de vida conmigo a lo largo de los años. Mi más profundo respeto. Gracias. Esto lo comparto con ustedes".

El primer premio de la noche, presentado por Robert Downey Jr., fue para Kieran Culkin como mejor actor de reparto. Culkin ha avanzado fácilmente a lo largo de la temporada, recogiendo premio tras premio, por su actuación junto a Jesse Eisenberg en "A Real Pain" ("Un dolor real").

"No tengo idea de cómo llegué aquí", dijo Culkin, "sólo he estado actuando toda mi vida".

Culkin pasó la mayor parte de su discurso recordando una promesa hipotética anterior de su esposa, Jazz Charton, de que podrían tener un cuarto hijo si él ganaba un Oscar. Culkin aprovechó la oportunidad para aceptar la oferta de Charton —"amor de mi vida, tú de poca fe" —

La mayor sorpresa al principio llegó en la categoría de mejor película animada. "Flow", la película letona muda, sorprendió a "The Wild Robot" ("Robot salvaje") de DreamWorks Animations. La victoria de "Flow", una parábola ecológica sobre un gato en un mundo inundado, fue el primer Oscar en la historia para una película letona.

"Gracias a mis gatos y perros", expresó el director Gints Zilbalodis al aceptar el premio.

Las estrellas de "Wicked", Ariana Grande y Cynthia Erivo, dieron inicio a la ceremonia con un tributo a Los Ángeles tras los incendios forestales que devastaron la metrópoli del sur de California a principios de este año. Grande cantó "Somewhere Over the Rainbow", Erivo interpretó "Home" de Diana Ross y las estrellas de "Wicked" se unieron para cantar "Defying Gravity" de su exitoso musical.

Más tarde, "Wicked", el mayor éxito de taquilla entre los nominados a mejor película, ganó el premio a mejor diseño de vestuario, otorgado a Paul Tazewell.

"Soy el primer hombre negro en recibir el premio de diseño de vestuario", dijo Tazewell, quien no pudo terminar esa frase antes de que la multitud comenzara a levantarse en una ovación de pie. "Estoy muy orgulloso de esto".

El premio a mejor maquillaje y peinado fue para "The Substance" ("La sustancia") por sus espeluznantes creaciones de belleza y horror corporal.

El presentador Conan O´Brien, quien fue introducido como un "espectador de los Oscar en cuatro ocasiones", abrió la ceremonia con bromas amistosas sobre los nominados y su característica autocrítica.

"´Un completo desconocido´. ´Un dolor real´. ´Nosferatu´. Estos son solo algunos de los nombres que me llamaron en la alfombra roja", dijo O´Brien haciendo referencia a los títulos de algunas de las nominadas.

O´Brien, quien debutaba como anfitrión, evitó cualquier comentario político en sus palabras de apertura, pero el monólogo fue un gran éxito. O´Brien se apoyó en la expresión decepcionada de John Lithgow, un "¡Chalamet!" a todo pulmón de Adam Sandler y una broma sobre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, siendo entregado en una caja de cartón en la alfombra roja.

Los comentarios más sinceros de O´Brien fueron reservados para Los Ángeles, al hablar sobre la "magia y grandeza" del cine tras los incendios forestales. O´Brien, cuya casa en Pacific Palisades se salvó de los incendios, luego pasó a un número musical, cantando: "No voy a perder tiempo".

La temporada de los Oscar ha estado llena de altibajos y las favoritas fueron constantemente cambiadas, tuits antiguos perjudicaron a un contendiente principal y se abrió espacio para "Wicked", los Premios de la Academia del domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles cerraron una de las carreras de Oscar más impredecibles en la memoria reciente.

La alfombra roja estuvo llena de color — Timothée Chalamet de amarillo, Ariana Grande de rosa, Colman Domingo de rojo — mientras las estrellas llegaban al Teatro Dolby. Algunos asistentes llevaban pines por Ucrania. Guy Pearce, nominado por su actuación en "The Brutalist" ("El rutalista"), llevaba un pin de "Free Palestine" en su solapa.

La principal nominada es "Emilia Pérez" de Netflix, con 13 menciones, pero esta película ha visto sus posibilidades desplomarse tras el alboroto por tuits ofensivos de hace años de su estrella, Karla Sofía Gascón, la primera artista trans abiertamente nominada a mejor actriz.

La favorita es "Anora" de Sean Baker, sobre una trabajadora sexual que se casa con el hijo de un oligarca ruso. La película galardonada con la Palma de Oro en Cannes, ganó con los sindicatos de productores, directores y guionistas. La única película con los mismos premios que no ganó el trofeo de mejor película es "Brokeback Mountain" ("Secreto en la montaña").

Su competencia más cercana es "Conclave" ("Cónclave"), el thriller papal protagonizado por Ralph Fiennes. Ganó en los BAFTA y en los SAG Awards, victorias que llegaron justo cuando el papa Francisco fue hospitalizado por una neumonía doble. La votación para los Oscar concluyó antes de que el papa cayera enfermo.