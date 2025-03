Zoé Saldaña podría hacer historia este domingo como la primera dominicana en ganar un Oscar

La emoción se siente en el aire y la República Dominicana vivirá una noche de ensueño con la gala de la 97ª edición de los premios Oscars 2025, donde la talentosa actriz de origen dominicano Zoé Saldaña podría hacer historia al convertirse en la primera dominicana en ganar la codiciada estatuilla dorada.

Saldaña, quien ha brillado en algunas de las películas más taquilleras de la historia como "Avatar", "Avengers: Endgame" y "Avatar: The Way of Water", ha conquistado finalmente su primera nominación al Oscar gracias a su papel en el narco-musical "Emilia Pérez", donde su interpretación ha sido aclamada por la crítica internacional y ya se ha alzado con varias premiaciones.

En esta entrega de los Oscars, Saldaña compite en la categoría Mejor Actriz de Reparto, enfrentándose a estrellas como Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Mónica Barbaro (A Complete Unknown) e Isabella Rossellini (Cónclave). Sin embargo, los ojos del mundo están puestos en la dominicana, quien podría romper la barrera que durante años ha mantenido a la Quisqueya sin representación en los premios más importantes del cine.

A pesar de su impresionante trayectoria, con películas que han recaudado miles de millones de dólares, esta es la primera vez que Zoé Saldaña recibe una nominación al Oscar, lo que ha despertado el orgullo de toda la comunidad latina y especialmente de los dominicanos.

Saldaña, con su carisma, talento y humildad, se ha convertido en un ícono no solo para el cine, sino también para las mujeres latinas que sueñan con conquistar Hollywood.

La gala de los Oscars se celebrará este domingo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, y desde ya, miles de fanáticos dominicanos se preparan para apoyar con orgullo a su estrella.

Dónde ver la premiación:

La 97ª edición de los premios Oscars se transmitirá en vivo para la República Dominicana a través de Teleantillas, canal 2, y Telesistema, canal 11.

La cobertura comenzará desde las 6:00 de la tarde con la esperada Alfombra Roja, mientras que la ceremonia oficial iniciará a las 8:00 de la noche.

La transmisión contará con la traducción simultánea de los comunicadores Miralba Ruíz, Miguel Cunillera y Dafne Guzmán, quienes relatarán cada detalle de la noche más importante del cine mundial.