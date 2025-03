Ioana Alfonso, la dominicana que dirige a Denzel Washington y Jake Gyllenhaal

"Mi esencia siempre la siento muy profundamente de la isla. Aunque yo me fui de la República Dominicana muy joven, yo volvía todos los años. Me pasaba en Estados Unidos casi el verano entero. Siento que nunca me fui, en realidad". Así habla Ioana Alfonso, actriz, bailarina, productora y directora, de su vínculo con Quisqueya, donde nació y vivió los primeros años de su vida.

Ioana, residente en Nueva York, comenzó su carrera en la danza, sin embargo, encontró en la actuación, la producción y la dirección, el escenario perfecto para combinar su amor por las artes escénicas.

Actualmente enfrenta uno de los retos más complejos de su carrera, y que al mismo tiempo la llena de ilusión, la obra Othello en Brodway, donde como directora asociada tiene la oportunidad de dirigir a los veteranos actores Denzel Washington y Jake Gyllenhaal.

"Me siento muy agradecida. Othello no la habían hecho en casi 40 años, por ejemplo. William Shakespeare es el estándar, vamos a decir, lo más difícil que se puede hacer. Y estoy trabajando con Washington, Gyllenhaal y Kenny León, todos ellos gigantes", señaló.

"Y el equipo creativo también. Todos premiados con un Tony. O sea, es una experiencia que solamente pasa una vez cada 100 años", agregó.

Sin embargo, pese a la magnitud de este proyecto, lo que realmente le emociona es la oportunidad de conocer a estas estrellas desde su lado más humano.

"Este proyecto ha cambiado mi vida por completo, ya que estoy en una producción, en un ambiente muy íntimo, rodeada de gigantes que jamás imaginé conocer. Estar con Denzel Washington, por ejemplo, es algo que nunca habría imaginado. Lo que estoy aprendiendo de él, no solo como artista, sino también como ser humano, es increíble".

"Este proyecto no solo ha sido un reto, sino que también me ha dado una visión completamente nueva sobre lo que significa ser un artista y colaborar en un nivel tan alto. Sin duda, este es uno de los momentos más especiales de mi carrera"

En paralelo a esta obra, la artista desarrolla otro proyecto, con el que siente que conecta con su origen caribeño, algo que siempre ha querido hacer.

"En este momento soy la coproductora de una obra que se llama Buena Vista Social Club. Y yo entré a esa obra por esa razón, por mi conexión con la República Dominicana.

El baile la define

Aunque su carrera abarca muchas áreas del arte, hay una que sobresale a todas: el baile, sin duda.

"Es lo que me define, aunque el tiempo pase. Por más que algún día no pueda bailarlo como antes, el baile siempre será lo que más amo. Incluso cuando trabajo como directora, no puedo evitar ver las cosas desde una perspectiva de movimiento", señaló.

Y es que, según explica Alfonso, los bailarines tienen una forma de entender el mundo que no solo es mental, sino física y emocional. "Aunque también me apasionan la actuación y la dirección, el baile siempre será mi primer amor, lo que me inspira y me conecta con todo lo que hago".

Carrera de sacrificios

¿Cómo llegó una dominicana a los escenarios de Broadway? Ioana lo explicó.

"Ha sido un camino largo y no algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere mucha dedicación y sacrificios. Por ejemplo, actualmente estoy en el teatro de 12 a 12. Esto significa que salgo de mi casa casi a las 11 de la mañana y no regreso hasta después de la 1 de la madrugada", recordó.

"Y tengo un hijo de siete años, que se levanta a las 7:00 a.m. para ir a la escuela. En estos momentos tan intensivos, solo puedo verlo una hora al día. Muchas veces, las personas ven este tipo de trabajo como algo glamoroso, pero no ven las horas que uno pasa trabajando".

"Wicked fue un proyecto que definitivamente marcó un antes y un después. Fue mi primera obra en Broadway y me introdujo al teatro musical. Ese trabajo me abrió la mente y el corazón a nuevas formas de expresarme como artista".

A partir de ahí, la curiosidad por explorar otros campos como la actuación y la dirección creció enormemente Hasta llegar donde ahora la vemos.

Ioana Alfonso, bailarina, actriz, directora y productora, de origen dominicano, habla sobre sus proyectos. Ioana Alfonso (o "Io", como la llaman cariñosamente sus amigos) ha trabajado extensamente en las artes escénicas.

Ha sido parte de importantes proyectos como "In the Heights", "The Binge", "Orange is The New Black" y en varias obras de Broadway, como "Wicked", entre otras. Como bailarina ha actuado con Jennifer López y Ricky Martin.

En el teatro interpretó el papel principal en la obra Off-Broadway "La Llorona/The Crying Woman" y coprotagonizó programas de televisión en cadena como "Master of None", de Aziz Ansari, "Nurse Jackie" (junto a Edie Falco ), "Black Box" y "The Big C" (con Oliver Platt ). También fue actriz recurrente en el elenco de "Bombshell", del programa de NBC Smash, escrito por Theresa Rebeck y producido por Steven Spielberg.