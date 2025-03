Nayibe Tavares-Abel y la travesía de "Colosal" a la Berlinale

El cine dominicano ha ganado reconocimiento en el escenario internacional, y una de las cineastas que ha contribuido a esta proyección es Nayibe Tavares-Abel.

Su documental "Colosal", un relato íntimo que desentraña secretos políticos de la República Dominicana a través de su historia familiar, tuvo su estreno mundial en la Berlinale, uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

La presentación de "Colosal" en Berlinale

Para Tavares-Abel, llevar "Colosal" a la Berlinale fue un hito que marcó el resultado de un proceso de ocho años de trabajo.

"Me siento muy honrada y muy agradecida de mi equipo, del grupo de mujeres y chicos, específicamente las mujeres, que son las cabezas del departamento, que me ayudaron a terminar ´Colosal´", expresa la cineasta.

Este largo proceso de producción y edición culminó con la presentación en la sección Forum del festival, un espacio donde las películas no compiten por premios, sino que se centran en la interacción con el público.

La directora destaca la importancia de estos encuentros: "Después de cada proyección había un momento de preguntas y respuestas. Para mí fue una experiencia muy bonita, porque las personas que iban a ver la película, aunque no conocieran mucho de la historia de la República Dominicana, hicieron preguntas pertinentes y mostraron muchísimo interés".

Además de la proyección, Berlinale ofreció un trato cálido y un entorno acogedor para la cineasta y su familia.

"Yo viajé con mi mamá y mi abuela, que salen en la película, y la gente de Berlinale fue súper buena con nosotros. Nos pusieron un hotel muy lindo, una cuna para mi bebé, y mi bebé fue a la primera proyección", relata.

Este estreno también ha sido clave para la proyección internacional del documental: "Luego de estrenar en Berlinale hemos recibido invitaciones en decenas de festivales en el mundo entero", añade la directora.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/06/colosal1-e926e8fa.jpg

Evolución en el cine dominicano y la Ley de Cine

Tavares-Abel se muestra entusiasta sobre la evolución del cine dominicano y el reconocimiento que está logrando a nivel mundial.

"Nosotros estamos dando jonrones. O sea, el cine dominicano está dando jonrones. Nelson Carlos, Laura Amelia Guzmán, Israel Cárdenas, Victoria Linares... todo lo que hemos pasado por el Berlinale, eso es un orgullo para el cine", enfatiza.

Asimismo, destaca el papel fundamental de la Ley de Cine en el desarrollo de producciones dominicanas:

"Porque la Ley de Cine tiene muchos opositores, muchas personas que consideran que no le aporta nada al país, y estas películas que se hacen con la Ley de Cine y que están llegando a lugares como Berlinale, son una prueba de que sí deja frutos, de que sí la Ley de Cine aporta a la cultura dominicana".

Tavares-Abel también subraya la importancia del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine), que ayudó a impulsar "Colossal".

"Cuando yo gané Fonprocine en el 2017, yo todavía no tenía a Lady González como productora, sino que estaba haciendo una investigación sola, y Fonprocine fue lo que me permitió digitalizar muchos de los archivos que aparecen en la película. También fue lo que me permitió viajar a Francia y conocer a nuestro coproductor francés", comenta.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/06/stillscolosal9-874fa7e7.jpg

Los retos de contar una historia personal

El documental "Colosal" nace de una investigación sobre su familia, que la llevó a descubrir y exponer secretos políticos vinculados al fraude electoral en la República Dominicana. Transformar esta historia en un documental fue un desafío tanto personal como narrativo.

"Una aliada muy importante que tuvo el filme desde sus inicios es Tanya Valette", explica Tavares-Abel. "Cuando yo presenté mi idea en el Laboratorio de Desarrollo de Ideas en el 2017, Tanya me dijo: ´¿Por qué no haces un documental?´. Ahí comprendí el valor que podía tener esta historia en forma documental".

La construcción del guion fue un proceso complejo que exigió equilibrar lo personal con el contexto histórico.

"Hubo una aliada muy importante en ese proceso, mi editora, Natalia Lafuente. Natalia y yo trabajamos juntas el guion para encontrar el equilibrio perfecto entre lo personal y lo histórico. Si nos íbamos demasiado por lo histórico, se volvía algo pesado; si nos íbamos demasiado a lo personal, se perdía la sustancia de por qué esto es tan importante", detalla.

Este enfoque también implicó manejar la reacción de su familia. "Hay algunas personas que entienden que es importante contar esta historia. Y hay otras que hubieran preferido que no se hiciera la película. Nadie quiere tener que mirar su dolor en la pantalla grande", confiesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/06/stillscolosal11-39c2b0cd.jpg

Retos y aprendizajes en la industria cinematográfica

Tavares-Abel ha trabajado en diversas áreas dentro del cine, lo que le ha permitido desarrollar una visión integral de la industria.

"Yo he trabajado mucho tiempo en el Departamento de Utilería. Es un trabajo que me encanta porque es fascinante contar historias a través de los objetos. ´Colosal´ tiene un collage en forma de mural donde utilizamos fotografías y cartas para contar la historia, y ese trabajo manual me ayudó mucho", explica.

A pesar del crecimiento del cine dominicano, la cineasta reconoce que todavía hay desafíos dentro de la industria, especialmente en relación con la equidad de género. "A pesar de que está lleno de mujeres poderosas y de grandes profesionales, todavía estamos luchando en contra de actitudes sexistas dentro de la industria", señala.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/06/headshotnayibetavaresabel-7f9bdc5b.jpg

Próximos proyectos

Luego de la ardua labor detrás de "Colosal", Tavares-Abel ya está trabajando en su próximo proyecto, "Yo no soy pintor", un documental sobre su abuelo, Faisal Abel, quien fue un destacado entrenador de baloncesto en República Dominicana.

"Él es conocido como el entrenador de entrenadores, pero casi nadie sabe que tiene una vida secreta como pintor. Vamos a explorar esa vida privada, su faceta de abuelo, de artista y su amor por las orquídeas y los árboles frutales", comenta.

Con este nuevo proyecto, la cineasta busca una aproximación diferente: "La lección que me llevo de ´Colosal´, que me tomó tanto tiempo, es que ahora quiero hacer algo más llevadero. Una película que no tenga que enfrentar tanto dolor para terminarla, sino algo más cándido".

El camino de Nayibe Tavares-Abel en el cine dominicano es testimonio del crecimiento y la consolidación de la industria en el país. Su trabajo y su participación en la Berlinale confirman que el cine dominicano sigue ganando espacio en el panorama internacional.