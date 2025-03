Eva Longoria celebra su cumpleaños 50 y da los "pasos prohibidos" con Marc Anthony

La actriz y productora de cine latina Eva Longoria celebró por todo lo alto sus 50 años de vida con una exclusiva fiesta repleta de celebridades.

A través de su perfil de Instagram, la protagonista de series como Desperate Hosewives compartió un video en el que mostró los detalles de esta celebración en el restaurante Casadonna, en Miami, Estados Unidos, con invitados de lujo como la actriz Gabrielle Union Wade y su esposo, el deportista Dwyane Wade; así como Lele Pons, Bad Gyal, Becky G, quien incluso cantó para la festejada acompañada de un mariachi.

Como parte de la diversión, Eva contó con la presencia de su amigo, el artista Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira. Eva y Marc aprovecharon para sacar sus pasos prohibidos a ritmo de la salsa del "flaco" con el hit "Pa' llá voy".

La fiesta no terminó ahí y los famosos se trasladaron a la discoteca LIV, en el Fontainebleau Miami Beach, en donde la actriz se convirtió por momentos en la DJ, animando a todos los que estaban ahí para consentirla.

La artista Becky G le cantó el tradicional Happy Birthday, instante en el que Longoria le sopló a las velitas del bizcocho.

La llegada de Marc Anthony se produjo en una segunda fiesta que realizó Longoria. La latina también estuvo acompañada de su pequeño hijo, Santiago, y de la actriz de Hollywood Jessica Alba, un festejo que continuó a bordo de un lujoso yate.

Más de su carrera

Longoria obtuvo sus primeros trabajos como actriz en la televisión. Participó como invitada en los dramas Beverly Hills, 90210 y General Hospital, en el año 2000. Desde 2001 a 2003 integró el reparto del serial televisivo The Young and the Restless, donde representó el papel de Isabella Braña Williams, una mujer psicótica.

En 2004, Longoria firmó un contrato para protagonizar, junto a Teri Hatcher, Felicity Huffman y Marcia Cross, entre otros, la comedia de televisión de la cadena estadounidense ABC, Desperate Housewives. Allí representa el papel de ´Gabrielle Solis´, una exmodelo. Por su desempeño actoral, Longoria fue nominada al Globo de Oro.