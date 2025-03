James Cameron revela nuevos detalles de Avatar 3; será la película más larga de la franquicia

James Cameron ha compartido emocionantes nuevos detalles sobre Avatar 3: Fuego y Ceniza, la esperada tercera entrega de la exitosa saga de ciencia ficción.

En una reciente entrevista con Empire, el director confirmó que la película será la más larga de la franquicia, superando incluso la duración de Avatar 2: El camino del agua (2022), que alcanzó las 3 horas y 12 minutos.

Cameron expresó que se sintió frustrado por no haber podido profundizar lo suficiente en los personajes en la segunda película, lo que lo llevó a dividir la historia en dos entregas.

"Los personajes necesitaban respirar. Estas películas son mucho más que una trama vertiginosa y un espectáculo visual impresionante. Queremos que se sientan como personajes reales", explicó.

Otro aspecto que ha generado gran expectativa es el mensaje contra la inteligencia artificial generativa que abrirá la película.

El director, quien ha sido crítico con el impacto de la IA en la industria del entretenimiento, incluirá un aviso al inicio del metraje que dice: "No se utilizó IA generativa en la realización de esta película".

Cameron, conocido por haber anticipado los peligros de la tecnología en su icónica película Terminator (1984), recordó: "Les avisé en 1984 y no escucharon".

Un momento que ha emocionado a muchos es la reacción de Suzy Amis Cameron, esposa del director, al ver la película completa por primera vez. Según Cameron, Suzy "lloró durante cuatro horas" tras el visionado.

"Seguía tratando de recuperarse para darme reacciones específicas, pero luego se volvía a emocionar y comenzaba a llorar otra vez", relató el director, destacando que Suzy es un "buen barómetro" para predecir el éxito de sus películas, como lo hizo con Titanic y Avatar.

Avatar 3: Fuego y Ceniza también contará con el regreso de Kate Winslet como Ronal, personaje que debutó en El camino del agua. Según Cameron , Winslet se preparó intensamente para su papel, entrenando con chamanes para dominar técnicas de purificación espiritual que su personaje utilizará en la trama.

En cuanto a las ausencias, el director confirmó que Michelle Yeoh no estará en esta entrega, aunque su personaje será parte de la cuarta película de la saga.

no estará en esta entrega, aunque su personaje será parte de la cuarta película de la saga. El proceso de producción ha sido meticuloso, con Cameron revelando que algunas escenas de la cuarta película fueron filmadas mientras se trabajaba en la tercera, para evitar problemas de envejecimiento con los actores más jóvenes.

"Hicimos la captura de la tercera película y la fotografía de acción en vivo de la tercera como una producción entrelazada con The Way of Water, e incluso filmamos parte de la cuarta película", explicó.

El estreno de Avatar 3: Fuego y Ceniza está programado para el 19 de diciembre de 2025 en los Estados Unidos, y promete continuar la fascinante historia de Pandora, con más sorpresas y emociones para los fanáticos de la saga.