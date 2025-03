"Sugar Island" triunfa en el Joburg Film Festival 2025

La producción cinematográfica dominicana "Sugar Island", dirigida por Johanne Gómez Terrero, ha sido galardonada con el premio a Mejor Edición en el prestigioso "Joburg Film Festival 2025", premiando el trabajo de su editor Raul Barreras.

Además, la película estuvo nominada a Mejor Película, destacándose en múltiples categorías. La Embajadora de la República Dominicana en Sudáfrica, S.E. Erika Álvarez Rodríguez, recibió el reconocimiento en nombre del equipo de producción durante la gala de premiación celebrada en el Teatro del Nelson Mandela Square.

El Joburg Film Festival es uno de los eventos cinematográficos más importantes de África, destacándose por exhibir el talento de cineastas africanos y fomentar conexiones con la industria global.

En su 7ma edición, el festival contó con la participación de películas de Sudáfrica, Taiwán, Nigeria, Alemania, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Estados Unidos y Reino Unido. Compitieron largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes, evaluados por un jurado internacional compuesto por expertos de Sudáfrica, Nigeria y Egipto, entre otros.

Reconocimiento internacional

"Sugar Island" brilló entre las producciones internacionales, destacándose por su impecable edición y poderosa narrativa, consolidando el impacto del cine dominicano en escenarios internacionales. La Emb.

Álvarez Rodríguez expresó: "Es un gran honor aceptar este premio en nombre del talentoso elenco y equipo de producción y su brillante directora, Johanne Gómez Terrero, una cineasta dominicana cuya obra ha tocado corazones y dado luz a historias no contadas. ´Sugar Island´ es más que un logro cinematográfico; es un viaje poderoso a través de la resiliencia, la identidad y la fuerza indomable del espíritu humano. Este reconocimiento no solo celebra la excelencia cinematográfica, sino que marca el inicio de una colaboración entre las industrias del cine de la República Dominicana y Sudáfrica. Juntos, podemos crear películas que resuenen en todo el mundo, fortaleciendo los lazos culturales que nos unen".

Al recibir su reconocimiento al mejor documentalel cineasta Raoul Peck, autor de influyentes obras como "I Am Not Your Negro", elogió la calidad y diversidad de las películas presentadas este año, destacando la importancia de fortalecer los lazos entre las industrias cinematográficas.

La gala también rindió homenaje al legendario productor y guionista sudafricano Mfundi Vundla, creador de la icónica serie "Generations", quien recibió el Premio Especial a la Trayectoria por su influyente carrera que ha dejado una marca duradera en la televisión y el cine africano.

Entre las personalidades destacadas presentes en la ceremonia se encontraban el Alcalde de Tshwane, el MEC provincial de Educación, Deportes, Artes, Cultura y Recreación, la CEO del grupo Multichoice, así como destacadas figuras del cine y la política sudafricana, quienes celebraron la diversidad cultural y la fuerza narrativa de las producciones premiadas.

El reconocimiento a "Sugar Island" resalta no solo la maestría técnica de su edición, sino también la fuerza emocional y cultural de la obra, reafirmando la creciente presencia y relevancia del cine dominicano en los escenarios internacionales.

Este triunfo marca un paso más en la proyección del talento nacional hacia mercados estratégicos y refuerza el compromiso con la promoción de la identidad dominicana a través del cine.