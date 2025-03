Roberto Ángel Salcedo: la ley de cine no se modificará, pero la ley de Mecenazgo sí requiere ajustes

El Ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, aseguró este martes que el Gobierno no tiene en agenda la eliminación de los incentivos a la industria cinematográfica, a pesar de las propuestas recientes presentadas en el Congreso para modificar las leyes fiscales.

Salcedo explicó durante una entrevista en el programa El Despertador que, según un comunicado oficial emitido por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, las propuestas de reforma fiscal ya fueron cerradas y no se contemplan cambios adicionales en torno a los incentivos para el cine.

"El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, emitió un breve comunicado por las redes sociales oficializando que todo lo tendente a la modificación de leyes alrededor de la pasada propuesta del gobierno de reforma fiscal quedaba cerrado. Lo consiguiente no está en la agenda del gobierno hacer esas modificaciones", aseguró Salcedo.

En cuanto a la Ley de Mecenazgo, Salcedo señaló que esta normativa necesita ajustes para hacerla más atractiva para los empresarios, con el fin de fomentar la participación del sector privado en proyectos culturales.

"Lo que pasa es que la ley, como se concibió, no tiene un incentivo que estimule la participación del empresariado alrededor del mecenazgo. Usted podría acogerse a otros incentivos que son superiores. No es atractivo. No es atractivo. Les resta competitividad a esa iniciativa del mecenazgo", explicó.

El Ministro también subrayó el compromiso del gobierno del presidente Luis Abinader de fortalecer no solo la industria cinematográfica, sino también el sector cultural en general. "Es un deseo del gobierno del presidente Luis Abinader de estimular, no solamente la industria cinematográfica, sino la estructura cultural en el país", indicó.

Como ejemplo de este esfuerzo, Salcedo mencionó la reciente asignación de 500 millones de pesos a la industria cultural, a través de Promipyme, como parte de los esfuerzos del gobierno para apoyar a la industria cultural y creativa del país.

"Acabamos de poner en funcionamiento con Promipyme los primeros 500 millones de pesos destinados a la industria cultural. Es el primer producto financiero del gobierno del presidente Abinader orientado a la industria cultural y creativa", agregó.

En cuanto al presupuesto del Ministerio de Cultura, Salcedo reveló que, a pesar de que la ley establece que el 1 % del presupuesto nacional debe destinarse a cultura, esto nunca ha sucedido.

"Según tengo entendido, a Cultura le correspondería el 1 % del presupuesto, cosa que nunca ha sucedido. Lo que ha sucedido, eso nunca se le ha otorgado, lo que sí ha sucedido es que cada año el Ministerio de Cultura recibe menos dinero, o sea, cuentan con menos recursos y los recursos de los que dispone, según también tengo entendido, un 75-76 % se van en nómina en la gente que trabaja para Cultura", expresó el ministro.

Más

El Ministro de Cultura reiteró el compromiso del Gobierno de seguir estimulando la industria cultural, al tiempo que trabaja en mejoras en las políticas de mecenazgo y busca aumentar la inversión en el sector para fomentar su crecimiento y desarrollo.