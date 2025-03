Quién es Marco Perego, el esposo italiano de Zoé Saldaña que acaparó titulares por su caballerosidad

Marco Perego, el esposo de la estrella de Hollywood Zoé Saldaña, se robó las miradas durante la reciente gala de los Premios Soberano 2025, no solo por su presencia, sino también por un gesto de caballerosidad que conmovió a todos los presentes.

Durante la ceremonia, Perego ayudó a su esposa a subir las escalinatas del escenario, mientras ella lucía un largo vestido. Este detalle de apoyo y cariño fue ampliamente comentado por los medios y el público, destacando la complicidad y el amor que ambos comparten.

Zoé Saldaña, quien recibió los premios de Gran Soberano y mejor actriz destacada en el extranjero, dedicó unas emotivas palabras a su marido.

"A mi esposo Marco, el amor de mi vida, mi equilibrio, mi apoyo y mi paz", expresó con voz quebrada al dirigirse a él, quien se encontraba sentado en primera fila en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo. Este tierno momento reflejó el profundo vínculo que existe entre ambos.

¿Quién es Marco Perego?

Marco Perego nació en Saló, Lombardía, Italia, y desde joven decidió seguir su pasión por el arte, mudándose a Nueva York para perseguir su sueño.

Antes de convertirse en conocido por su vínculo con Saldaña, Perego trabajó en bares y restaurantes y fue entrenador de fútbol de equipos juveniles. Su carrera como artista ha ido en ascenso, ya que ha incursionado tanto en la pintura como en la dirección de cine.

"Marco preparó una propuesta de matrimonio memorable. En secreto, viajó a República Dominicana para pedirle permiso a la familia de Zoé antes de sorprenderla con su propuesta" Así se le popuso matrimonio “

La historia de amor entre Zoé y Marco comenzó en 2013, cuando se conocieron en un vuelo a Nueva York.

Saldaña, quien en un principio no creía en el concepto de amor a primera vista, se sintió profundamente conectada con él, algo que ella misma describió como una "vibración". Tres meses después, la pareja decidió casarse, lo que sorprendió a muchos, pero mostró la fuerza de su relación.

Marco, conocido por ser un hombre detallista, preparó una propuesta de matrimonio memorable. En secreto, viajó a República Dominicana para pedirle permiso a la familia de Zoé antes de sorprenderla con su propuesta. Aunque hubo un pequeño contratiempo que hizo que Zoé dejara de hablarle por un tiempo, el amor prevaleció, y finalmente contrajeron matrimonio en Londres en 2013.

Además de su faceta como esposo, Marco ha trabajado como director y productor. Es conocido por dirigir el largometraje "La ausencia del Edén", protagonizado por Zoé, en el que se abordó el tema de la inmigración. Saldaña, al hablar de su trabajo, expresó su orgullo por el enfoque humano y artístico de la película. También ha sido productor ejecutivo de Black and White Stripes: The Juventus Story (2016) y Me + Her, un cortometraje.

Una vida familiar feliz

Zoé Saldaña y Marco Perego tienen una hermosa familia. En 2014, dieron la bienvenida a sus gemelos, Cy Aridio y Bowie Ezio, y en 2016, nació su tercer hijo, Zen Hilario.

Juntos residen en una exclusiva mansión en Montecito, California , una zona conocida por albergar a celebridades como el príncipe Harry y Meghan Markle. La familia disfruta de celebraciones como Halloween y Navidad, momentos especiales que comparten con los seres queridos.

