Los cuerpos de Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa siguen sin ser reclamados por su familia

Los nombres de los actores Gene Hackman y Betsy Arawala continúan apareciendo en el registro de cuerpos no reclamados. ( FUENTE EXTERNA )

Los cuerpos del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, hallados muertos en su residencia de Santa Fe en Nuevo México el pasado febrero, aún se mantienen sin reclamar pasado un mes y medio del hecho.

El intérprete ganador del Premios Óscar falleció a causa de enfermedades cardíacas y mostraba signos severos de enfermedad de Alzheimer, una semana completa después de que su esposa falleciera de hantavirus en su hogar.

La Oficina del Médico Forense de Nuevo México exhortó a sus familiares a ponerse en contacto con las autoridades para obtener los certificados de defunción y proceder con los arreglos funerarios.

De acuerdo con la lista de "fallecidos no reclamados" del depósito de la Oficina de Investigación Médica Forense de Nuevo México, los nombres de ambos continúan apareciendo en el registro.

De acuerdo con las autoridades, el intérprete de "Sin perdón" falleció a causa de una «enfermedad cardiovascular aterosclerótica hipertensiva». En tanto, sobre su esposa, aseguraron que murió por hantavirus, una enfermedad rara transmitida por roedores.

Además, el informe forense sugiera que la estrella de Hollywood falleció aproximadamente una semana después que su esposa, sin tener conocimiento de lo ocurrido debido a su avanzado Alzheimer. El cuerpo de Hackman fue hallado en la entrada de su vivienda, mientras que a Betsy la encontraron en un baño.

Tras su fallecimiento, la familia de los artistas emitieron un comunicado publicado en la revista 'Us Weekly', donde expresaron su pesar.

"Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Gene Hackman, y su esposa, Betsy. Fue amado y admirado por millones en todo el mundo por su brillante carrera actoral, pero para nosotros, siempre fue simplemente papá y abuelo. Lo extrañaremos profundamente y estamos devastados por la pérdida", se puede leer.

Sin embargo, la falta de acción de sus tres hijos, Christopher, Elizabeth y Leslie, ha sido duramente criticada por sus seguidores y ha suscitado preguntas sobre la dinámica familiar y rumores sobre posibles disputas por la millonaria herencia del actor, quien dejó un patrimonio valorado en 80 millones de dólares, refiere el medio ABC.es.

Herencia para su mujer

El testamento de Gene no había sido actualizado desde 2005, donde estableció que toda su fortuna sería heredada por su mujer. Además, la pianista figuraba como fideicomisaria sucesora de sus bienes. Una abogada consultada por 'Us Weekly', indicó que, a pesar de ello, "no significa que (sus hijos) hayan sido desheredados necesariamente, al menos hasta ahora".

Por otro lado, la revista 'People' indicó que Christopher, el primogénito de Gene contrató a un abogado para recibir asesoramiento legal en torno a la situación del patrimonio del fallecido actor. Sin embargo, Elizabeth, su segunda hija, dejó en claro su intención de incinerar a Zinna, el perro de los artistas que fue encontrado muerto junto a ellos, y enterrarlo al lado de sus dueños como símbolo del fuerte vínculo que tenían.