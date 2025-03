Anthony Hopkins: vitalidad, legado y nuevas aventuras a los 87 años

Este año Anthony Hopkins, quien aparece aquí en una escena de "The Human Stain" (2003), se prepara para publicar sus memorias, "We Did OK, Kid", donde repasa su vida, desde sus comienzos inseguros hasta el reconocimiento global. ( MIRAMAX/LAKESHORE ENTERTAINMENT/STONE VILLAGE PICTURES )

A sus 87 años, Sir Anthony Hopkins continúa demostrando que la edad no es un límite para el talento ni para la pasión. Con una carrera que abarca más de seis décadas, este actor galés, reconocido por su extraordinaria capacidad interpretativa, sigue sumando proyectos, premios y reflexiones sobre la vida y el arte de actuar.

Su persistencia y vitalidad no solo impresionan, sino que inspiran a generaciones enteras de artistas y espectadores.

Nacido en Port Talbot, Gales, el 31 de diciembre de 1937, Hopkins inició su camino actoral tras ingresar en la Royal Academy of Dramatic Art, donde fue descubierto por Laurence Olivier. Desde entonces, su recorrido ha sido tan diverso como prolífico.

Su primera gran aparición cinematográfica fue en "The Lion in Winter" (1968), y desde ahí ha dejado huella en cintas como:

"El hombre elefante".

"Regreso a Howards End".

"Drácula de Bram Stoker".

"Leyendas de pasión".

"The Father" (2020), donde su retrato de un hombre con demencia le valió su segundo Óscar, convirtiéndose en el actor más longevo en recibir ese premio.

Sin embargo, su nombre quedará eternamente ligado a uno de los personajes más inquietantes del cine: el doctor Hannibal Lecter, en "El silencio de los inocentes" (1991).

Este papel no solo le otorgó su primer Oscar, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. "Me cambió profundamente", ha confesado Hopkins, quien también ha sido abierto sobre sus luchas con el alcohol en el pasado y su sobriedad de casi medio siglo.

Lejos de pensar en el retiro, Hopkins mantiene un compromiso firme con su oficio. "Sigo trabajando a los 87 años porque me levanto cada mañana y digo: ´Oh, todavía estoy aquí´. Tengo ganas de hacer travesuras", afirma con una mezcla de humor y determinación.

Su enfoque es claro: "Antes de retirarme, me muero. Tenemos que creer en el poder de la vida".

Nuevos proyectos

Este espíritu se refleja en sus proyectos más recientes. En "Locked" (2025), interpreta a William, un justiciero atrapante y complejo, muy diferente a sus anteriores villanos.

A pesar de la inevitable comparación con Hannibal Lecter, Hopkins aclara: "No me especializo en villanos. Solo sé cómo interpretarlos". Después de "Locked", también aparecerá en "Wife and Dog", una colaboración con Guy Ritchie y actores como Benedict Cumberbatch y Rosamund Pike.

Además, este año se prepara para publicar sus memorias, "We Did OK, Kid", donde repasa su vida, desde sus comienzos inseguros hasta el reconocimiento global. "No sabía actuar. Solo aprendí algunos trucos por el camino", comenta con la humildad que lo caracteriza.

A sus 87 años, Anthony Hopkins no solo sigue activo, sigue aprendiendo, creando y desafiándose. Con la mirada puesta en nuevos horizontes, su legado no es solo el de un gran actor, sino el de alguien que ha decidido vivir cada día con pasión y propósito.