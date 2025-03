Jack Black y Jason Momoa entran al universo de Minecraft

Cuando Jack Black recibió la llamada para protagonizar la película de "Minecraft", las ventajas eran muchas. Pudo trabajar junto a Jason Momoa, reunirse con el director de "Nacho Libre", Jared Hess, y sumergirse en un universo de videojuegos muy querido.

Pero antes de aceptar, Black se dirigió a sus verdaderas autoridades: sus hijos, quienes son ávidos jugadores de Minecraft. No sólo dieron su aprobación, sino que prácticamente le suplicaron que tomara el papel.

Al igual que sus hijos, Black ha notado el entusiasmo desde el anuncio del lanzamiento de "A Minecraft Movie" ("Una película de Minecraft"), que llega a los cines el viernes. El actor ya estaba familiarizado con el videojuego, habiéndolo jugado ocasionalmente con sus hijos mientras se preparaba para la adaptación en vivo.

"Mis chicos lo estaban jugando, y yo quería hablar su idioma", dijo Black, quien interpreta al protagonista Steve, quien se convierte en un experto en Minecraft después de ser absorbido por la dimensión del Overworld.

Su personaje finalmente se une a un grupo de inadaptados que son misteriosamente arrastrados a través de un portal a este nuevo reino por un objeto cúbico que prospera con la imaginación.

La película también es protagonizada por Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Jennifer Coolidge y Sebastian Hansen.

Antes de que su personaje llegara al Overworld, Black ya se había sumergido a Minecraft junto a sus hijos y pasó más de 100 horas jugando mientras estaba en el set.

"Hice el trabajo necesario", dijo.

"Tienes que dedicarle días de trabajo. Ver videos de YouTube para obtener algunos consejos sobre cómo sobrevivir esa primera noche en el Overworld. Estaba bastante versado en ello".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/31/httpswwwdiariolibrecomrevistacine20250321jack-black-y-jared-hess-vuelven-a-mexico-20-anos-72201f41.jpg Jennifer Coolidge posa a su llegada al estreno mundial de A Minecraft Movie el domingo 30 de marzo de 2025 en Londres. (AP) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/31/ap25090562820619-295e60de.jpg Emma Myers posa a su llegada al estreno mundial de A Minecraft Movie el domingo 30 de marzo de 2025 en Londres (AP) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/31/ap25090564144375-8187bc6b.jpg Danielle Brooks posa a su llegada al estreno mundial de A Minecraft Movie el domingo 30 de marzo de 2025 en Londres. (AP)

¿Por qué hay tanto entusiasmo con Minecraft?

Después de su lanzamiento en 2009, a Minecraft solo le tomó dos años alcanzar un millón de jugadores. Desde entonces, ha vendido más de 235 millones de copias en varias plataformas de juegos, consolidando su estatus como un fenómeno global con su mezcla de creatividad, exploración y elementos de supervivencia.

El diseño abierto del juego permite a los jugadores crear su propia experiencia, ya sea sobreviviendo contra multitudes, extrayendo recursos, cultivando o utilizando estructuras basadas en bloques para crear obras maestras artísticas.

También ha fomentado una próspera comunidad multijugador donde los usuarios colaboran para construir sus mundos juntos, mientras que sus aplicaciones educativas se extienden a la codificación, la arquitectura y la resolución de problemas.

En su esencia, Minecraft es una caja de arena digital ilimitada, donde la imaginación transforma bloques simples en todo, desde acogedoras casas hasta ciudades extensas.

Los videos de juego de los creadores de Minecraft han generado millones de visitas en YouTube.

Esos son algunos de los elementos que atrajeron a Myers y Hansen al juego durante su infancia.

"Jugué mucho durante el COVID", dijo Hansen, de 14 años, quien interpreta a Henry, un niño tímido pero creativo e intelectual que intenta adaptarse a su nueva escuela secundaria. Una vez que su personaje es lanzado al Overworld, se siente cómodo con el entorno.

"Lo jugué mucho durante mi infancia, viendo videos y cosas todo el tiempo", dijo.

Myers comenzó a jugar la edición de bolsillo con sus amigos alrededor de los diez años. Dijo que los elementos digitales y del mundo real se complementan perfectamente.

"Creo que es muy versátil", dijo la actriz de 22 años que interpreta a Natalie, un personaje que puso en pausa su plan de vida para cuidar de Henry, su hermano menor. "Creo que Minecraft te obliga a ser creativo y... resolver problemas de maneras que probablemente no pensarías en primer lugar".

¿Funcionan las adaptaciones de videojuegos en la gran pantalla?

El camino de la consola al cine no siempre ha sido fácil.

Muchas adaptaciones de videojuegos han tenido dificultades en la taquilla, pero éxitos recientes como la serie "Sonic", "Five Nights at Freddy´s" y "The Super Mario Bros. Movie" ("Super Mario Bros.: La película") han demostrado el potencial del género.

Estas tres películas han dominado la taquilla, "Super Mario Bros." recaudó más de 146 millones de dólares durante su fin de semana de estreno en 2023, según Comscore.

Las tres películas de " Sonic " han debutado entre los 58 y los 72 millones de dólares, mientras que "Five Nights at Freddy´s " recaudó más de 80 millones de dólares.

" han debutado entre los 58 y los 72 millones de dólares, mientras que " recaudó más de 80 millones de dólares. Eso es un salto significativo respecto a otras adaptaciones como "The Angry Birds Movie 2", que según los registros de Comscore tuvo un tibio estreno de 10 millones de dólares en 2019. Otros intentos como "Mortal Kombat" (23 millones de dólares en 2021) y "Resident Evil: Welcome to Racoon City" (5,6 millones de dólares ese mismo año) lucharon por ganar tracción.

Black, quien ha protagonizado películas populares como "School of Rock" y la serie "Kung Fu Panda", dijo que nunca ha sido parte de una película tan esperada como "Minecraft".

¿Minecraft es sólo para niños?

Si le preguntas a Hess, ciertamente no lo es. Para él, el juego es un asunto familiar, entrelazado en la dinámica de su hogar mientras él y sus hijos exploran frecuentemente el Overworld juntos.

Eso facilitó que accediera a dirigir "A Minecraft Movie".

"El juego es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, y fue una parte tan importante de nuestra vida familiar", dijo Hess, de 45 años, quien dirigió películas como "Napoleon Dynamite", "Masterminds" y "Nacho Libre".

El juego no tiene una historia, por lo que Hess quería ayudar a crear una para la película basada en su conocimiento después de jugarlo durante horas.

"Este mundo de Minecraft es tan loco en un escenario perfecto para una película de aventuras épica que era realmente ridículamente divertida", dijo. "Hay tantos lugares a los que puedes ir con él. No hay historia en el juego, por lo que había mucha licencia creativa para inventar".

Torfi Frans Ólafsson dijo que tiene miles de horas registradas en Minecraft, a veces jugando toda una noche hasta las cinco de la mañana, incluso si tiene una reunión a las ocho de la mañana Recordó un fin de semana completo jugando con su hijo, que tenía seis años en ese momento.

"No creo que hiciéramos otra cosa", dijo Ólafsson, director creativo en Minecraft y productor de la película.

"Teníamos una misión. Estamos tratando de matar al dragón. Fue mucho trabajo y él seguía cometiendo errores... Pero fue un maravilloso momento de unión entre padre e hijo".

Ólafsson agregó: "Eso es lo que importa. Este juego une a las personas y crea recuerdos compartidos y da significado a las cosas".