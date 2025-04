¿De qué murió el icónico actor Val Kilmer?

Val Kilmer, el icónico actor conocido por sus papeles en Batman Eternamente (1995) y The Doors (1991), ha fallecido a los 65 años en Los Ángeles, a causa de una neumonía. Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó la triste noticia al medio The New York Times.

Kilmer, quien había enfrentado serios problemas de salud en los últimos años, fue diagnosticado en 2014 con cáncer de garganta.

Como consecuencia de la enfermedad, en 2015 se sometió a una traqueotomía, lo que le provocó la pérdida de la voz. A pesar de su valiente lucha contra la enfermedad, la neumonía acabó con su vida el pasado martes.

El fallecimiento del actor pone fin a una carrera cinematográfica que abarcó más de tres décadas y que incluyó papeles memorables, como el de Bruce Wayne en "Batman Eternamente" y el de Jim Morrison en "The Doors".

A lo largo de su vida, Kilmer también estuvo involucrado en proyectos importantes como Top Gun (1986) y Top Gun: Maverick (2022), donde su participación fue especialmente emotiva debido a su estado de salud.

El mundo del cine se encuentra de luto tras la triste e inesperada noticia del fallecimiento de Val Edward Kilmer, a los 65 años.

Papeles icónicos

Reconocido por su destacada carrera en Hollywood, Kilmer se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de las décadas de los ochenta y noventa, interpretando a personajes memorables como Bruce Wayne en "Batman Eternamente" (1995) y al legendario Jim Morrison en "The Doors" (1991).

Val Kilmer nació el 31 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California. A lo largo de su carrera, dejó una huella imborrable en el cine, participando en películas icónicas como Top Gun (1986), donde interpretó a Tom "Iceman" Kazansky, y Willow (1988), una película de fantasía dirigida por Ron Howard.

Su papel como Batman en "Batman Forever" (1995), dirigida por Joel Schumacher, lo consolidó como uno de los actores más importantes de su época, y lo unió a un elenco de lujo que incluía a Nicole Kidman, Jim Carrey, Tommy Lee Jones y Drew Barrymore.

En 1991, Kilmer interpretó a Jim Morrison en la aclamada película "The Doors", dirigida por Oliver Stone. Esta interpretación fue una de las más recordadas de su carrera, y muchos consideran que fue su mejor trabajo. Compartió escena con Meg Ryan, Kevin Dillon y Kyle MacLachlan, en una biografía de la famosa banda de rock.

A lo largo de su carrera, Kilmer también participó en otros grandes proyectos como "Fuego contra fuego" (1995), junto a Robert De Niro y Al Pacino, y "El Santo" (1997). Además, su última aparición en la pantalla grande fue en "Top Gun: Maverick" (2022), donde volvió a interpretar su icónico papel de "Iceman".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/02/val-kilmer-22dc55aa.jpg Val Kilmer en los años 90, la étapa de mayor explendor en Holywood (ARCHIVO)

Debido a su pérdida de voz tras la traqueotomía, la película utilizó tecnología de inteligencia artificial (IA) para recuperar su voz, permitiendo a los fanáticos disfrutar de una emotiva escena entre "Iceman" y "Maverick", interpretado por Tom Cruise.

En una de las escenas más significativas de la película, Kilmer, con su voz restaurada por IA, dijo: "La marina necesita a Maverick, el chico necesita a Maverick. Por eso peleé por vos, por eso todavía estás acá. Una cosa más, ¿quién es el mejor piloto? ¿Vos o yo?".

Vida personal

En su vida personal, Kilmer estuvo casado con la actriz Joanne Whalley, con quien tuvo dos hijos, Mercedes y Jack. Aunque su matrimonio terminó en 1996, Kilmer mantuvo una relación cercana con sus hijos.

En sus primeros años de carrera también tuvo romances con algunas de las figuras más destacadas de Hollywood, como Cher, Michelle Pfeiffer, Daryl Hannah y Angelina Jolie.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_7414507_20161031095704.jpg Una de las últimas imágenes deVal Kilmer. (FUENTE EXTERNA)

Más

Tras la difusión de su fallecimiento , las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento a su legado.

, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento a su legado. "De las muchas interpretaciones que dejó en su carrera , mi favorita siempre fue la de Jim Morrison. Lo que hizo Val Kilmer en la película de Oliver Stone fue absolutamente increíble", comentó un usuario en X.

, mi favorita siempre fue la de Jim Morrison. Lo que hizo en la película de Oliver Stone fue absolutamente increíble", comentó un usuario en X. Val Kilmer deja un legado cinematográfico que perdurará por siempre, y su memoria vivirá en las películas que lo convirtieron en una leyenda del cine.