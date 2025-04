Josh Brolin, Francis Ford Coppola y Michael Mann rinden homenaje a Val Kilmer tras su muerte

El actor Josh Brolin y el director Michael Mann son algunos de los que han rendido homenaje al actor Val Kilmer, quien falleció el martes a los 65 años.

A continuacion, un vistazo a algunas de las reacciones al deceso del actor.

"Nos vemos, amigo. Te voy a extrañar. Eras un petardo inteligente, desafiante, valiente y supercreativo. No quedan muchos de esos. Espero verte allá arriba en los cielos cuando finalmente llegue. Hasta entonces, recuerdos increíbles, pensamientos encantadores." — Josh Brolin en Instagram.

"Era una persona maravillosa para trabajar y una alegría conocerlo — siempre lo recordaré." — Francis Ford Coppola en Instagram.

"Al trabajar con Val en ´Heat´ ('Fuego contra fuego'), siempre me maravilló el rango, la brillante variabilidad dentro de la poderosa corriente de carácter que Val poseía y expresaba. Después de tantos años de Val luchando contra la enfermedad y manteniendo su espíritu, esta es una noticia tremendamente triste." — Michael Mann, en un comunicado.

"Te extrañaré, eras divertido, loco, un dolor de cabeza, GRAN AMIGO... BRILLANTE como Mark Twain, VALIENTE aquí durante tu enfermedad". — Cher en X.

Val Kilmer & Nicole Kidman

Batman Forever 1995 pic.twitter.com/AwvefK9EBd — Modern History (@modernhistory) April 2, 2025

Más reacciones

"Hace mucho tiempo, estaba haciendo audición para la película ´The Doors´. Era una especie de llamado masivo. Emparejaban a posibles Jims con posibles Pamelas. E iban retrasados, así que estábamos desbordando la oficina de casting, sentados en el porche, el césped y la entrada. De repente, un convertible de los sesenta llegó chirriando, con música de The Doors a todo volumen. Y un tipo saltó y entró: Tenía el cabello alborotado y estaba descalzo, sin camisa, y solo llevaba un par de pantalones de cuero ajustados. Todos nos miramos como... ¿Quién es este tipo? Estábamos más que algo impresionados por la pura audacia de su entrada. Bueno, por supuesto, era Val Kilmer y desde ese momento, nadie más tuvo una oportunidad. Descansa en paz, Rey." — Jennifer Tilly en X.

"Recordamos a Val Kilmer, cuya marca cinematográfica indeleble abarcó géneros y generaciones. QEPD Iceman." — La cuenta de "Top Gun" en X.

"QEPD Val Kilmer. Gracias por definir tantas de las películas de mi infancia. Realmente fuiste un ícono." — el actor Josh Gad en Instagram.

"Descansa en paz VAL KILMER. Un actor brillante y un buen hombre." — el autor Don Winslow en X.

"QEPD Val Kilmer. Si no fuera por nuestro encuentro casual en The Source en 1985, puede que nunca hubiera sido elegido para FULL METAL JACKET. Gracias, Val." — El actor Matthew Modine en X. The Source era un restaurante de Hollywood.

"Val Kilmer me hizo querer volar jets de combate, ser Batman, robar bancos y cazar leones cuando era niño. Ya no hacen muchas estrellas de cine como él. Generacional." — El escritor-director Dylan Park-Pettiford en X.

"Descansa en paz nuestro antiguo compañero de campus, el gran Val Kilmer (1959-2025), quien a los 17 años fue el estudiante de drama más joven admitido en la División de Drama de la Escuela Juilliard." — Film at Lincoln Center en X.