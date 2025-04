"A Minecraft Movie", el fantástico mundo del popular video juego cobra vida en este nuevo filme

Las salas de cine del país contarán esta semana una variada selección de nuevas películas protagonizadas por algunas de las estrellas más populares de Hollywood además producciones pertenecientes a los géneros del drama biográfico y el drama histórico.

A Minecraft Movie

En esta nueva aventura conoceremos a Steve (Jack Black), un residente del fantástico mundo de Overworld, que vive una vida tranquila con su lobo mascota, Denis, hasta que la malvada Malgosha lo secuestra.

La esperanza de rescatar a Steve y Denis recae en cuatro inadaptados: Garrett "El Basurero" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) y Dawn (Brooks).

Tras ser transportados a través de un portal a este mundo cúbico, ellos deben dominarlo y protegerlo de peligros como los Piglins y los Zombies, mientras descubren y utilizan sus propias habilidades únicas para regresar a casa.

Black Bag

El reconocido cineasta Steven Soderbergh estrena su más reciente filme como director y en esta ocasión dirige un elenco compuesto por Cate Blanchett, Michael Fassbender, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page y Pierce Brosnan.

Cuando su amada esposa Kathryn (Cate Blanchett) es sospechosa de traicionar a la nación, el legendario agente de inteligencia George Woodhouse (Michael Fassbender) se enfrenta a la prueba definitiva: la lealtad a su matrimonio o a su país.

El guionista de este filme, David Koepp, consultó con espías, agentes, activos y operativos de la vida real para escribir este guion.

The Unbreakable Boy

Esta película, escrita y dirigida por Jon Gunn, es una adaptación de "The Unbreakable Boy: A Father´s Fear, a Son´s Courage, and a Story of Unconditional Love", libro escrito por Scott Michael LeRette y Susy Flory, el cual está basado en una historia real.

Cuando Scott (Zachary Levi) y Teresa (Meghann Fahy) se enteran de que su hijo Austin (Jacob Laval) es autista y tiene la enfermedad de los huesos de cristal, lógicamente se preocupan mucho por su futuro.

Pero, con la fe de Scott y el increíble espíritu de Austin, se vuelven inquebrantables y encuentran alegría, gratitud y coraje incluso en los momentos más difíciles.

The Arctic Convoy

Esta producción cinematográfica noruega está dirigida por Henrik Martin Dahlsbakken y protagonizada por Tobias Santelmann, Anders Baasmo, Heidi Ruud Ellingsen, Adam Lundgren y Kristian Repshus.

Verano de 1941: Hitler parece imparable e invade la Unión Soviética. Convoyes de cargueros con material bélico emprenden el peligroso viaje a Múrmansk y marineros de a pie se enfrentan a la superioridad alemana en el gélido mar Ártico, con vidas en juego.

El barco utilizado en la filmación de esta película es un carbonero llamado "D/S Hestmanden", construido en 1911 y restaurado tras décadas de deterioro.

Leer más Jack Black y Jason Momoa entran al universo de Minecraft