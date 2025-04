Viola Davis comparte su dolor por la tragedia del Jet Set: "Llevo a la gente de RD en mi corazón"

La actriz estadounidense Viola Davis compartió su dolor por la tragedia del Jet Set. Con una imagen aérea del siniestro, la actriz EGOT, que ha ganado Óscar, Grammy, Emmy y Tony, expresó: "Llevo a la gente de RD en mi corazón".

"Me duele el corazón pensar en todas las vidas perdidas y las familias afectadas por el devastador derrumbe de una discoteca en República Dominicana. Llevo a la gente de República Dominicana en mi corazón. Rodeémoslos de amor, oraciones y apoyo", fueron las palabras de la intérprete de "Historias cruzadas".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/10/850aac0d-b582-4bf8-8f6b-16ee066fd32e-5143877a.jpg La publicación de la atriz Viola Davis. (INSTAGRAM)

La actriz de "La mujer del rey" se suma a decenas de personalidades que han dejado sus condolencias y ha llamado a la solidaridad con las víctimas.

De igual forma, la comediante estadounidense Whoopi Goldberg, estelar del programa matutino "The View" y protagonista de la cinta "Cambio de hábito", mostró su pesar y envió sus oraciones para las víctimas, los heridos, y mencionó a Rubby Pérez, a quien calificó como un maravilloso cantante; así como los deportistas Octavio Dotel, Tony Blanco y otras figuras.

El congresista Adriano Espaillat expresó que "abrazamos a las familias de cada una de las víctimas y a todos los que han sido impactados por la tragedia en el Jet Set en República Dominicana".

El actor de origen dominicano, Jharell Jerome, que protagonizó la serie de Netflix "When they see us", se hizo eco de esta triste noticia.

Cantantes como Romeo Santos, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Bad Bunny, Chayanne, Arcángel, Marco Antonio Solís, la actriz Zoé Saldaña y el Papa Francisco, entre otros, han escrito su dolor tras esta tragedia.

Cifras de muertos

El director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Juan Manuel Méndez, informó la noche de este miércoles que la cifra de fallecidos por el colapso del techo de la discoteca Jet Set se eleva a 184.

Méndez indicó que los trabajos de búsqueda y rescate no se detendrán. "Hasta que no dejemos todo peinado, no vamos a abandonar a nadie", expresó.

"Nosotros estaremos aquí hasta que recuperemos personas con vida o cadáveres... seguiremos la búsqueda hasta que haya un familiar que reclame a un pariente que no aparece en ningún hospital ni en el Instituto Nacional de Patología Forense", agregó.