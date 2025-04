Esta imagen publicada por Amazon muestra a Ben Affleck en una escena de "The Accountant 2". ( PRIME-AMAZON/AP )

" The Accountant 2 " con Ben Affleck , no es del todo un fracaso. Hordas de películas de terror se estrenan en Halloween y un trineo lleno de películas navideñas suele llegar en diciembre, pero hay menos concurrencia en torno a las declaraciones anuales de impuestos.

Sin embargo, aquí está "The Accountant 2" ("El contador 2"), la secuela de Gavin O´Connor de la película de 2016 que no dejó exactamente al público clamando por otra entrega.

Pero en un mundo cinematográfico donde cualquier cosa exitosa inmediatamente obtiene una segunda parte, "The Accountant 2" tiene la ventaja de no tener mucho que cumplir. Tan sólo lograr el balance de los libros contables sería un triunfo para "The Accountant 2".

Y según los bajos estándares de la original, la película de O´Connor, un thriller desordenado sobre un meticuloso Contador Público Certificado (Ben Affleck) cuyos poderes de deducción se mejoran por su autismo, esto aumenta los números para "The Accountant" en este seguimiento tardío.

Es un papel que siempre fue una elección extraña para Affleck. En cierto modo, esa es la intención.

El Christian Wolff de Affleck es un contador monótono que solía ayudar a organizaciones criminales a lavar dinero y limpiar sus libros. Ahora, es una combinación de meticuloso y justiciero cuyo conocimiento sobre declaraciones de impuestos y otros rastros de papel le ayuda a encontrar cualquier pista.

La mejor escena de "The Accountant 2" podría ser cuando expone un esquema de tráfico humano en una pizzería al calcular rápidamente una brecha dudosa de gastos de cajas de pizza. (Una razón para guardar tus recibos).

Affleck, por supuesto, siempre ha sido una presencia en pantalla más locuaz y carismática. El papel de sabio no era para él; era para su coprotagonista de "Good Will Hunting", Matt Damon.

Aquí, sin embargo, es un androide sin emociones que habla en frases cortas y evita el contacto visual. Y aunque el truco de "Rain Man" de "The Accountant" siempre se siente forzado, se puede notar que Affleck está disfrutando.

La trama

En "The Accountant 2", eso es más cierto cuando está emparejado con Jon Bernthal, quien interpreta al hermano más extrovertido y desenfadado de Wolff, Braxton. El hermano tiene un talento para el caos sangriento, pero alberga sentimientos encontrados por la distancia de su hermano en los últimos años. Los dos forman un buen dúo de acción de opuestos. ¿El problema? Toma mucho tiempo en el guion pausado y desordenado de Bill Dubuque llegar a ellos.

La película comienza con una escena de engaño que añade a la naturaleza confusa del primer acto. El retirado jefe de crímenes financieros del FBI, Raymond King (J.K. Simmons), se está reuniendo con alguien en un restaurante que podría ayudar en su búsqueda de una familia de refugiados centroamericanos.

Sin embargo, es un trabajo de asesinato, con francotiradores en posición, y una asesina separada y misteriosa (Daniella Pineda) merodeando. La escena termina con el cuerpo de King siendo retirado con un mensaje que ha escrito en su antebrazo: "Encuentra al contador".

Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), la antigua protegida de King y subdirectora de crímenes financieros, toma el caso. Conoce lo suficiente sobre Wolff como para saber cómo convocarlo, no exactamente con una señal de murciélago, sino llamando a un centro de investigación neurológica en Nueva Inglaterra y dejando un mensaje con una recepcionista.

Wolff vive contento en una caravana Airstream, con una oficina en el centro de investigación llena de jóvenes hackers autistas. Las escenas aquí son torpes y no siempre avanzan la historia; hay una sin rumbo pero moderadamente divertida de Wolff en una cita rápida.

Pero una vez que Braxton aparece, con otra introducción de personaje incómoda y laboriosa, a través de un "Wizard of Oz" ("Mago de Oz") rodeado de cadáveres, "The Accountant 2" encaja en su lugar idiosincrático.

Puntuación

Ese lugar que ocupa "The Accountant 2" probablemente no resistiría un escrutinio, y mucho menos una auditoría.

Para una película sobre un obsesivo del detalle, es curiosamente desordenada. Pero, y esto podría importar más, la película tiene un sentido razonablemente firme de cuán seria y cuán absurdamente autoconsciente debería ser una película sobre un contador superdotado.

También hay sólo un soplo de relevancia en la vida real. Al centrar un thriller de contadores en el destino de una familia migrante, "The Accountant 2" podría incluso considerarse oportuna.

La administración Trump está por recortar empleos del servicio tributario de Estados Unidos (IRS), algunos de los cuales, incluida la comisionada interina Melanie Krause, han renunciado en parte por una decisión de usar datos del IRS para ayudar a deportar inmigrantes indocumentados. Para los trabajadores del IRS que se van, "The Accountant 2" podría ser la película más catártica del año.

"The Accountant 2" de Amazon MGM Studios se estrena en cines el jueves, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por violencia fuerte y lenguaje a lo largo de toda la película. Duración: 125 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.