Inician los alegatos en el nuevo juicio contra Harvey Weinstein por violación

Con la presentación de los alegatos de acusación y defensa, inició este miércoles el nuevo juicio contra Harvey Weinstein, tras la anulación de su primera condena por violación y agresión sexual.

La caída del exproductor de cine en 2017 dio origen al movimiento #MeToo, que sacudió la industria del entretenimiento y más allá.

La fiscal Shannon Lucey se encargó de presentar al jurado las acusaciones contra el productor y empezó su alegato repitiendo una de sus citas: "No acepto un no por respuesta".

El exmagnate del cine, de 73 años, se vuelve a sentar en el banquillo de esta corte después de que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló en abril de 2024 la condena a 23 años de cárcel de 2020 por violación y agresión sexual por defectos de forma.

El juicio inició a las 10:00 a.m. hora local con la llegada de fiscales y defensores y el acusado, quien entró en silla de ruedas al Tribunal Penal de la Ciudad de Nueva York, seguido del juez y el jurado popular que determinará si es culpable o inocente de las acusaciones que penden sobre él.

Está previsto que el cofundador de la productora Miramax, vuelva a ver las caras de sus acusadoras: la antigua asistente de producción Mimi Haleyi y la actriz Jessica Mann, que lo denunciaron por agresión sexual y violación, ocurridas en 2006 y 2013, respectivamente.

Nuevo cargo de agresión

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/23/ap25113535986978-3da2e731.jpg Harvey Weinstein comparece ante el tribunal estatal en Manhattan mientras continúa la selección del jurado en su nuevo juicio el miércoles 23 de abril de 2025 en Nueva York. (AP/SARAH YENESEL)

Weinstein será juzgado por un nuevo cargo de agresión sexual presuntamente ocurrida en 2006 en un hotel de Manhattan. Aunque hasta ahora la denunciante ha permanecido en el anonimato, se espera que testifique en el juicio con su nombre, según su abogada Lindsay Goldbrum.

Enfermo de leucemia, problemas coronarios graves, diabetes, fuertes dolores de espalda, entre una larga lista de enfermedades, que le han llevado en varias ocasiones en los últimos meses a ser hospitalizado.

Weinstein ha comparecido en el tribunal en silla de ruedas a lo largo del proceso de selección de los 12 miembros del jurado y seis suplentes, iniciado el pasado 15 de abril.

Siete mujeres y cinco hombres decidirán el destino del que fuera, en otro tiempo, un todopoderoso productor cinematográfico, cuya huella en el cine quedó marcada con películas como "Sexo, mentiras y video", "Pulp Fiction" o "Shakespeare apasionado".

El juez instructor del juicio Curtis Farber prevé que el proceso concluya en mayo, aunque no descarta que se prolongue hasta principios de junio.

Weinstein espera que el caso sea "visto con una nueva mirada" casi ocho años después de que las investigaciones del New York Times y el New Yorker llevaron a su caída y al nacimiento del movimiento #MeToo, que supuso una catarsis para las víctimas de abusos sexuales, en particular en el trabajo.

Lluvia de denuncias

Detenido en la cárcel de Rikers Island, Weinstein cumple actualmente otra condena de 16 años impuesta por un tribunal de Los Ángeles por violación y agresión sexual en 2013 a una actriz europea.

Descrito por sus acusadoras como un depredador que utilizó su condición de hacedor de carreras en la industria cinematográfica para obtener favores sexuales de actrices o asistentes, la mayoría de las veces en habitaciones de hotel, Weinstein siempre ha sostenido que las relaciones fueron consentidas.

Más de 80 mujeres lo han acusado de acoso, agresión sexual o violación, entre ellas actrices consagradas como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Ashley Judd.