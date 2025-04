Ben Affleck: "Este es un proyecto del que siempre me he sentido muy orgulloso"

Siete años después de su debut como Christian Wolff, el misterioso contador forense con habilidades letales y una mente matemática prodigiosa, Ben Affleck regresa a la gran pantalla con "The Accountant 2", una esperada secuela que mezcla acción, thriller psicológico y drama familiar.

Dirigida por Gavin O'Connor y con guion de Bill Dubuque, la película se exhibe desde hoy en cines de República Dominicana, prometiendo una historia intensa y emocionalmente compleja que eleva la franquicia a nuevos niveles.

"The Accountant 2" retoma la historia de Christian Wolff (Ben Affleck), quien ha intentado vivir una vida más ordenada, alejado de los encargos peligrosos.

Sin embargo, cuando Ray King (J.K. Simmons), su antiguo jefe, es brutalmente asesinado y deja un críptico mensaje que reza "Encuentren al Contador", Wolff se ve arrastrado nuevamente al mundo que pensó haber dejado atrás.

Pronto, se alía con su hermano distanciado, Brax (Jon Bernthal), para desentrañar una red de asesinatos conectada con la desaparición de una familia inmigrante.

Con la ayuda de Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), ahora subdirectora del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, deben enfrentar a un cártel internacional decidido a silenciar sus secretos a cualquier costo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/23/ac6-519ffd17.jpg

El elenco reúde a varias figuras clave de la primera entrega y suma nuevos rostros. Ben Affleck vuelve como Christian Wolff, un personaje que combina la neurodivergencia con una peligrosa destreza física. Jon Bernthal interpreta nuevamente a Brax, su hermano y asesino a sueldo.

El reparto también cuenta con Cynthia Addai-Robinson como Marybeth Medina y J.K. Simmons como Ray King. Se suman Daniella Pineda como la letal Anaïs, y Allison Robertson.

Sobre su regreso como Christian Wolff, Ben Affleck expresó: "Cuando la gente se me acerca y menciona una película, me doy cuenta de la frecuencia con la que mencionan ´The Accountant´. Es un proyecto del que siempre me he sentido increíblemente orgulloso".

Cynthia Addai-Robinson vuelve como Marybeth Medina, ahora en una posición de liderazgo. "Ella representa el conflicto entre hacer lo correcto y los métodos no convencionales de Christian. Es la brújula moral que desafía sus decisiones", cuentan. Su papel resulta crucial para equilibrar las tensiones éticas de la trama.

Los cineastas se enfrentaron a varios desafíos al crear la secuela, incluyendo el paso del tiempo y la ruptura entre Chris y su hermano, Braxton, quien, tras su sorprendente reencuentro al final del primer film, había prometido reencontrarse la semana siguiente.

"Tuvimos que justificar por qué los hermanos no se habían visto en ocho años", dice O´Connor. "Pero una vez que analizamos minuciosamente sus vidas individuales, pudimos descifrar por qué volvieron a separarse".

Talento detrás de cámara

La película es una producción de Amazon MGM Studios en colaboración con Artists Equity, 51 Entertainment, Zero Gravity Management y Film Tribe. Gavin O'Connor regresa como director y productor ejecutivo, acompañado por Bill Dubuque como guionista.

La fotografía estuvo a cargo de Seamus McGarvey, el diseño de producción de Jade Healy y el montaje de Richard Pearson.

Affleck también participa como productor, junto a Lynette Howell Taylor, Mark Williams y Matt Damon.

"La esencia de esta película gira en torno a su reconexión con Brax (mi hermano en la cinta). Eso fue lo que más me atrajo " Ben Affleck Actor “

Para Gavin O´Connor, lo más importante fue mantener el balance entre la acción y los temas humanos: "Christian fue forjado para ser un soldado, no una víctima. Esta película explora ese contraste entre su necesidad de control y su deseo de conexión".

Y añadió sobre la evolución narrativa: "La reconexión entre los hermanos no es casual; es el eje emocional de la historia".

El guionista Bill Dubuque compartió cómo la trama se inspiró en problemáticas reales: "Me reuní con detectives que hablaban de la trata de personas y me pareció una historia necesaria que podía integrarse al mundo de Christian".

Un lazo entre hermanos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/23/ac3-91b4e580.jpg Jon Bernthal y Ben Affleck vuelven a ser hermanos en The Accountant 2. (AMAZON CONTENT SERVICES LLC)

La relación entre Christian y Brax es el corazón emocional de la película. O´Connor señala: "Jon y Ben tienen una sincronización mágica. Su química era palpable desde la primera escena que filmamos".

Affleck también dijo sentirse emocionado de volver al personaje con una comprensión más profunda: "Christian Wolff es alguien que quiere conectarse con otros, pero no sabe cómo. Esa vulnerabilidad me resultó muy atractiva". Y añadió: "La esencia de esta película gira en torno a su reconexión con Brax. Eso fue lo que más me atrajo".

Asimismo, Jon Bernthal profundiza en Brax, su personaje, y cómo ha madurado desde la primera película: "Siempre he pensado que Brax es tan complejo como su hermano. Me sentí enormemente agradecido de que decidieran profundizar más en él".

Y sobre su relación con Affleck en el set, declaró: "Ben es brillante. En esta película conectamos de verdad. Fue un placer trabajar juntos todos los días".

Ya sea por sus secuencias de combate, su mensaje de conexión o su inquietante trasfondo social, "The Accountant 2" promete ofrecer al público una experiencia cinematográfica intensa, multifacética y muy entretenida.