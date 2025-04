Karla Sofía Gascón lamenta la tragedia del Jet Set: "RD es un país que adoro"

"Mis condolencias por todas las personas que fallecieron en este trágico accidente", así dice Karla Sofía Gascón tras la tragedia de la discoteca Jet Set.

Luego de vivir una de las etapas más complicadas de su vida, luego de pasar del cielo al infierno tras unas polémicas declaraciones que la pusieron en jaque, la actriz transgénero dice tener vínculos con la República Dominicana. De hecho, asegura que uno de sus lugares favoritos en el mundo es la provincia de Samaná.

"Es un país que adoro. Uno de mis lugares favoritos en el mundo es Samaná, imagínate", dijo.

Y agregó: "Mi compañera y amiga es de la República Dominicana. Conozco a su familia y ojalá se recuperen pronto, porque es que hay muchas catástrofes en el mundo, muchas veces por la negligencia y otras veces por causas naturales como la dana en España".

Momentos difíciles

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/25/29bbcaab-f070-4427-b89c-733fb13b9bb8-a4db5c88.jpg

Aprendiendo de esa experiencia, la protagonista de Emilia Pérez asegura que ha vivido muchas situaciones complejas como la muerte de su hermano o "las amenazas de muerte" que recibió tras su nominación al Oscar, pero jamás como lo vivido en República Dominicana.

"Yo he vivido cosas terribles en la vida y es muy difícil aceptar la muerte de las personas que queremos, en especial cuando no corresponde a lo lógico que son las personas mayores. Yo he perdido muchas en mi vida que no tenían porqué irse, es una tristeza, y hay que aceptarlo", agregó Gascón en respuesta a Diario Libre, durante un partido de fútbol en el que participaron actores y exfutbolistas como Iker Casillas, previo a la realización de los Premios Platino, a celebrarse este domingo 27 de abril en Madrid.

La actriz compartió su deseo de visitar próximamente República Dominicana para disfrutar de unas vacaciones, pero reconoció que aún no es el momento adecuado debido a la tragedia que ha golpeado al país.

"Estaba pensando en ir, pero con las cosas que han pasado, es mejor esperar, porque tampoco es bonito estar celebrando en una playa mientras hay personas que están sufriendo", expresó.

Aunque reconoció no tener mucha información sobre la industria cinematográfica en el país, manifestó su deseo de participar en un proyecto dominicano en el futuro. "Sé que hay una serie de Estados Unidos que se filmó allá... A ver si me toca alguna", comentó con una sonrisa.

