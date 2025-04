Janer Villarreal: "Ser Arcadio Buendía me cambió la vida"

Con apenas 23 años, Janer Villarreal está viviendo el tipo de momento que todo actor joven sueña: protagonizar una de las series más ambiciosas de la historia de la televisión latinoamericana.

Y no cualquier serie. Janer es Arcadio Buendía en Cien años de soledad, la adaptación que Netflix ha realizado de la inmortal obra de Gabriel García Márquez.

Nos encontramos con él en Madrid, durante el V Encuentro de Estrellas, uno de los eventos previos a la gala de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, donde la serie partió como una de las grandes favoritas.

"Este personaje es uno de los retos más lindos que la vida me ha traído", nos dijo emocionado, mientras decenas de periodistas se agolpaban alrededor para captar sus palabras.

Janer no es sólo un rostro nuevo en la industria, es la personificación del talento que emerge desde la periferia, desde los barrios donde el arte se abre camino entre la cotidianidad.

Poco antes de que el mundo lo conociera como Arcadio, Janer vendía cosméticos en el centro de Barranquilla con una tía para ganarse la vida. Mientras tanto, seguía buscando su lugar en el mundo de la actuación, una vocación que descubrió por casualidad durante una obra escolar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/8fd78bd0-4108-40b0-9c55-17557a5755ea-886727b0.jpg El actor Janer Villarreal en la alfombra roja de Premios Platino 2025. (FUENTE EXTERNA)

"Me acuerdo muy bien que duramos como tres semanas preparándola y el día que la hicimos sentí el aplauso de la gente, algo como que me terminó gustando", recordó en una entrevista previa.

"Me metí en la universidad a estudiar Licenciatura en Español. Siempre pensé que podía llegar a ser profesor. Hice un sólo semestre y me di cuenta que no me gustaba".

Su hambre por el arte lo llevó a ingresar a la Escuela Distrital de Artes, donde comenzó un largo camino de castings y esperas.

El primero que ganó fue para una película dominicana de la que nunca supo más.

Pero no se rindió. Pronto llegó un pequeño papel en la tercera temporada de La reina del sur. Y luego, la gran oportunidad.

Un casting de cien años

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/252d4183-8703-4408-b3d5-570ba3d0ae12-dd1521bf.jpg El elenco de "Cien años de soledad" en Premios Platino. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/28/797f12d4-bb08-40ce-909e-d5d4710738c4-dc5b74ba.jpg

Netflix, en un acto casi tan mágico como la novela misma, decidió que la adaptación de Cien años de soledad debía ser hecha con el mayor realismo posible. Las directoras de casting, Yolanda Serrano y Eva Leira, buscaron no sólo actores consolidados, sino también rostros nuevos, naturales, en formación.

"Yo fui allá a ciegas. Lo primero que hicimos fue una pequeña improvisación de una escena de José Arcadio Buendía cuando tenía la discusión con Prudencio Aguilar", cuenta Janer sobre su primer acercamiento real al proyecto.

Pronto, le pidieron preparar escenas para Arcadio Buendía. Encerrado en su habitación, comprendió que podía estar a las puertas de algo enorme.

"Al final ellas me terminaron diciendo algo así como que tenía unos ojos que había que explotar. Eso sembró en mí una ilusión muy bonita".

Después vino el encuentro en Bogotá con el director Alex García López, para el que tuvo que vestirse como su personaje. Buscó ropa entre las pacas del centro como quien busca una señal del destino.

"Fue una hora de casting. Recuerdo que me fui muy tranquilo con el trabajo que había hecho".

El papel fue suyo. Y desde entonces, su vida cambió.

Personaje desafiante

Interpretar a Arcadio Buendía, el nieto del mítico fundador de Macondo, fue para Janer una experiencia emocionalmente muy desafiante.

"Ese niño que creció con un resentimiento muy fuerte, con una necesidad de amor tremenda, con una fragilidad enorme por su familia. Se siente despatriado, tanto que luego se convierte en el gran dictador que termina quemando la aldea que nunca le dio calor", explica.

"Espero que esta historia siga atrapando a las personas con su trama. Hay mucho más por contar" Janer Villarreal Actor “

Llevar a la pantalla una obra como Cien años de soledad no fue tarea fácil. Lo sabían todos en el equipo. Pero había un compromiso férreo.

"Haberlo tocado fue casi un sacrilegio... una obra como esta, que la gente muchas veces prefiere guardar en su imaginario, era un reto enorme", confiesa.

Sin embargo, el actor ha encontrado consuelo en la reacción del público: "Fue un regalo enorme coincidir con el imaginario de mucha gente. Porque hubo muchos que me dijeron: te vi e imaginé el personaje de Arcadio Buendía así, como tú".

El futuro de la serie

La serie es actualmente una de las más vistas en Netflix a nivel global y ha sido ampliamente elogiada por la crítica (con una calificación del 91% en Rotten Tomatoes, por ejemplo).

Janer, sin embargo, no se deja deslumbrar. "Estoy preparado para la crítica, la buena y la mala, porque de todo se aprende", afirma con madurez.

La historia no termina aquí. Villarreal ya se encuentra grabando la segunda temporada, que promete ahondar en nuevas capas del universo de Macondo. "Espero que esta historia siga atrapando a las personas con su trama. Hay mucho más por contar", adelanta con una sonrisa.

Del anonimato en Barranquilla al estrellato internacional, Janer Villarreal es hoy la voz de una nueva generación de actores latinoamericanos que no sólo interpretan papeles, sino que transforman realidades con sus historias.

Y si algo ha dejado claro es que la magia de Macondo sigue más viva que nunca.