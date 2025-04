Película iberoamericana de ficción: Ainda Estou Aqui



Dirección: Walter Salles (Ainda Estou Aqui)



Comedia iberoamericana de ficción: Buscando a Coque



Interpretación masculina: Eduard Fernández (Marco)



Interpretación femenina: Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui)



Interpretación masculina de reparto: Daniel Fanego (†) (El jockey)



Interpretación femenina de reparto: Clara Segura (El 47)



Ópera prima de ficción: El ladrón de perros



Película documental: El Eco



Película de animación: Mariposas Negras



Música original: The Room Next Door



Guion: Arantxa Echevarría (La infiltrada)



Dirección de montaje: La infiltrada



Dirección de arte: Pedro Páramo



Dirección de fotografía: The Room Next Door



Dirección de sonido: Segundo Premio



Miniserie o teleserie de ficción o documental: Cien años de soledad



Interpretación masculina en serie: Claudio Cataño (Cien años de soledad)



Interpretación femenina en serie: Candela Peña (El caso Asunta)



Actor de reparto en serie: Jairo Camargo (Cien años de soledad)



Actriz de reparto en serie: Carmen Maura (Tierra de mujeres)



Creador de serie: Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi, Patrícia Andrade (Senna)



Premio Platino al Cine y Educación en Valores: Memorias de un cuerpo que arde



Premio Platino de honor: Eva Longoria