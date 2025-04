"Sinners" logra otro fin de semana fenomenal; "The Revenge of the Sith" queda en segundo puesto

1. "Sinners", 45 millones de dólares.



2. "Revenge of the Sith", 25,2 millones de dólares.



3. "The Accountant 2", 24,5 millones de dólares.



4. "A Minecraft Movie", 22,7 millones de dólares.



5. "Until Dawn", 8 millones de dólares.



6. "The King of Kings", 4 millones de dólares.



7. "The Amateur", 3,8 millones de dólares.



8. "Warfare", 2,7 millones de dólares.



9. "Pink Floyd at Pompeii -- MCMLXXII", 2,6 millones de dólares.



10. "The Legend of Ochi", 1,4 millones de dólares.