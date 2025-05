Los abogados de Harvey Weinstein interrogan a Miriam Haley en el nuevo juicio del caso #MeToo

Mimi Haley llega para testificar en el caso contra el ex productor de cine Harvey Weinstein en el tribunal estatal en Manhattan, el jueves 1 de mayo de 2025 en Nueva York. ( MICHAEL M. SANTIAGO/POOL PHOTO VIA AP )

Los abogados de Harvey Weinstein tuvieron su turno el jueves para interrogar a una mujer que alega que el ex productor de Hollywood la sujetó y la forzó a tener sexo oral hace casi dos décadas.

Miriam Haley, testificando por tercer día en el nuevo juicio por violación de Weinstein, fue interrogada sobre los detalles de sus recuerdos, incluyendo cómo una vez mantuvo abierta la puerta de un edificio de apartamentos, y sobre el panorama general de su historia.

La abogada defensora Jennifer Bonjean subrayó que Haley, quien en ese entonces buscaba trabajo en producción de entretenimiento, mantuvo el contacto con Weinstein a pesar de sentirse humillada cuando él le elogió las piernas y le pidió un masaje en una reunión unos meses antes del supuesto ataque en 2006.

“¿Entendiste que eran insinuaciones sexuales?”, preguntó Bonjean.

Haley dijo que sí.

“Las rechazaste, y él aún así te dio su número de teléfono, ¿verdad?”

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/01/ap25121801343972-e7cedfaa.jpg Harvey Weinstein comparece ante el tribunal estatal en Manhattan para su juicio el jueves 1 de mayo de 2025 en Nueva York. (AP)

“Sí”, dijo Haley, quien consiguió un breve trabajo en el programa “Project Runway” producido por Weinstein poco después de esa reunión, que ocurrió en la suite de hotel de su compañía durante el Festival de Cine de Cannes de 2006.

Haley ha testificado repetidamente que sólo estaba buscando oportunidades de trabajo, nada más, de parte de Weinstein.

Bonjean también discutió con la testigo sobre su decisión de contratar a un abogado y realizar una conferencia de prensa exponiendo sus acusaciones cuando el movimiento #MeToo explotó en octubre de 2017, impulsado por las afirmaciones de otras mujeres de que el productor ganador del Oscar las había agredido o acosado sexualmente.

Weinstein, de 73 años, se ha declarado no culpable y niega haber agredido sexualmente a alguna persona.

Sus abogados argumentan que todas sus acusadoras consintieron en encuentros sexuales con la esperanza de conseguir trabajo en el mundo del espectáculo.

Haley, quien también ha sido conocida como Mimi Haleyi, es la primera de tres acusadoras que se espera testifiquen en el nuevo juicio. Ella ha repetido y añadido algunos detalles a su testimonio que llevó a la condena de Weinstein en 2020, que luego fue anulada.

Testificó el miércoles que Weinstein la agredió después de invitarla a su apartamento para lo que ella esperaba que fuera una reunión amistosa y profesional. Dijo que él la empujó a una cama, ignorando sus súplicas de: “No, no — esto no va a suceder”.

Ella y dos amigos testificaron que les contó poco después que Weinstein la había agredido sexualmente.

Haley testificó que tomó un vuelo previamente acordado a Los Ángeles pagado por Weinstein al día siguiente, y unas semanas después acordó reunirse con él en un hotel de Manhattan. Dijo que esperaba hablar en el vestíbulo, pero, en cambio, fue dirigida a su habitación, donde dice que tuvo sexo no deseado, pero no forzado, con él.

Incluso después de eso, testificó Haley, mantuvo el contacto, a veces enviando correos electrónicos firmados con “Mucho amor” a Weinstein y a su asistente. Dijo que todavía estaba tratando de capitalizar profesionalmente el conocer a Weinstein y que "suprimió muchas cosas" para lidiar con ellas.

Bonjean señaló el jueves que cuando Haley hizo pública su historia en 2017, no mencionó su posterior encuentro sexual con Weinstein, ni su contacto continuo.

“Le contaste a la prensa solo parte de la historia, ¿correcto?”, preguntó Bonjean.

“Conté la parte que era relevante para lo que estaba tratando de compartir”, dijo Haley.

Negó la sugerencia de Bonjean de que habló con la esperanza de demandar a Weinstein, aunque luego lo demandó y obtuvo un acuerdo de aproximadamente 475.000 dólares.

Enfocándose en la reunión de Cannes, Bonjean presionó a Haley sobre qué pensar del hecho de que había asegurado una reunión con un productor de alto nivel mientras tenía experiencia limitada.

“Entonces, como alguien en mi posición, ¿debería haberla rechazado, es lo que estás diciendo?”, replicó Haley.

“No estoy diciendo que deberías haber hecho algo”, respondió Bonjean.

Nuevo juicio

La abogada se apartará del equipo de defensa de Weinstein para atender otro juicio después de terminar de interrogar a Haley, quien debe regresar al estrado el viernes.

El nuevo juicio de Weinstein incluye cargos relacionados con Haley y otra acusadora del juicio original, Jessica Mann, quien alega que Weinstein la violó en 2013. También está siendo juzgado, por primera vez, por supuestamente tener sexo oral a la fuerza con la exmodelo Kaja Sokola en 2006.

Se espera que Mann y Sokola también testifiquen.

The Associated Press no suele identificar a las personas que alegan haber sido agredidas sexualmente a menos que den su permiso para que se usen sus nombres. Haley, Mann y Sokola lo han hecho.