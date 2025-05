Trump anuncia aranceles del 100 % al cine extranjero y pone en jaque la industria en RD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles del 100 % a las producciones cinematográficas realizadas fuera de ese país, alegando que la industria estadounidense está muriendo.

Trump, quien desde que asumió su segundo mandato como gobernante de Estados Unidos ha incrementado impuestos a diversas actividades comerciales procedentes de otras naciones, señaló que estas ofrecen incentivos que han perjudicado a la industria cinematográfica norteamericana.

El mandatario abordó el tema a través de su red social Truth Social, donde afirmó que impartió una orden al Departamento de Comercio y al Representante de Comercio de Estados Unidos para proceder en esa dirección.

"La industria cinematográfica en Estados Unidos está muriendo a una velocidad vertiginosa. Otros países están ofreciendo todo tipo de incentivos para atraer a nuestros cineastas y estudios fuera del país. Hollywood y muchas otras zonas dentro de EE. UU. están siendo devastadas", indicó.

La decisión

"Se trata de un esfuerzo coordinado por otras naciones y, por lo tanto, una amenaza a la seguridad nacional. Además de todo lo demás, ¡es un tema de mensajes y propaganda!", comentó Trump.

Agregó: "Por ello, estoy autorizando al Departamento de Comercio y al Representante de Comercio de Estados Unidos a comenzar de inmediato el proceso para imponer un arancel del 100 % a todas las películas que ingresen a nuestro país y que hayan sido producidas en el extranjero. ¡Queremos películas hechas en América, otra vez!".

Esta medida pone en jaque el desarrollo de la industria cinematográfica dominicana, debido al impacto positivo que han tenido en el sector las grandes producciones extranjeras que se han acogido a los incentivos de la Ley 108-10, promulgada por el entonces presidente Leonel Fernández en 2010.

Logros

Gracias a esta legislación, grandes estudios cinematográficos como Pinewood, entre otros, se instalaron en el país. Sus ejecutivos vieron una gran oportunidad de negocios para atraer a productores y cineastas, amparados en el artículo 39, que otorga incentivos fiscales para las producciones internacionales.

En 2021, la titular de la Dirección General de Cine (Dgcine), Marianna Vargas, declaró a Diario Libre que, durante la pandemia ocasionada por la COVID-19, el país recibió 152 millones de dólares que impactaron positivamente la economía a través de la formalización de empresas y repercutieron directamente en los sectores donde se rodaron las producciones audiovisuales.

Datos publicados por la Dirección General de Cine (Dgcine), órgano rector encargado de promover e incentivar la industria nacional del cine, indican que hasta el año 2022 se habían filmado 373 producciones extranjeras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/04/trump-879647cd.jpg

Algunas producciones

El país ha contado con la presencia de grandes figuras de la industria cinematográfica mundial, tales como Brad Pitt, Vin Diesel, Channing Tatum, Sandra Bullock, Jennifer López, Josh Duhamel, Jake Gyllenhaal, Connor McGregor, Daniel Radcliffe, Dylan Sprouse, Jackson Rathbone y Álvaro Morte.

De igual manera, producciones extranjeras han seleccionado a la República Dominicana como destino fílmico ideal: Something in the Water, Road House, The Resort, The Best Man, Saint X, Nyad, Are You Afraid of the Dark?, The Lost City, The Killer, Narco-Saints, Boundless, Old y Shotgun Wedding.

También destacan The Black Demon, Arthur the King, Survivor, 47 Meters Down, Are You the One?, The I-Land y XXX: The Return of Xander Cage, así como Arthur, protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Simon Cellan Jones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/23/adocine-propone-autorregulacion-para-la-industria.jpg Marianna Vargas, titular de la Dirección General de Cine.

En 2023 La industria cinematográfica dominicana generó 10,197 millones de pesos en 2023 (unos 175,8 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo con datos de la Dirección General de Cine (Dgcine), que destacó el "significativo impacto económico" de ese sector al país. Los recursos se generaron a través de 120 producciones, entre ellas 75 nacionales y 45 extranjeras.

La ley bajo amenaza

Ante la intención del Gobierno del presidente Luis Abinader de introducir cambios en la legislación, o en su defecto, eliminarla, los inversionistas nacionales y extranjeros paralizaron sus iniciativas hasta que las autoridades tomaran una decisión.

Esto no ocurrió, porque las modificaciones estaban contempladas en la fallida reforma fiscal que presentaría el presidente Abinader, la cual afectaba a todos los sectores. Finalmente, el mandatario decidió dejarla sin efecto.

El gremio del cine, agrupado en la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine), no se quedó de brazos cruzados e inició protestas que llegaron a diversos escenarios, incluidas las vistas públicas realizadas en el Congreso Nacional.

Reacciones pendientes

Hasta el momento, no se conoce una reacción oficial por parte de la Dirección General de Cine (Dgcine) ni de Adocine sobre las declaraciones del expresidente Donald Trump y sus posibles implicaciones para el sector audiovisual dominicano.