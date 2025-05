David Yarovesky: "La historia de Locked es un duelo de inteligencia y tensión pura"

Esta semana llega los cines del país "Locked", una escalofriante propuesta de suspenso y terror psicológico dirigida por David Yarovesky y producida por el reconocido cineasta Sam Raimi.

Con un guion de Michael Arlen Ross y un elenco de lujo encabezado por Bill Skarsgård y Anthony Hopkins, esta película promete convertirse en uno de los eventos cinematográficos más intensos y comentados del año.

En palabras simples, "Locked" plantea una situación claustrofóbica y despiadada: un ladrón de poca monta llamado Eddie (interpretado por Skarsgård) intenta robar lo que parece ser un SUV de lujo, solo para descubrir demasiado tarde que ha caído en una trampa meticulosamente diseñada por William (Hopkins), el siniestro propietario del vehículo.

A partir de ese momento, comienza un viaje mortal sin escapatoria donde el lujo se convierte en prisión, la tecnología en amenaza y la justicia, en una versión perversa e ineludible.

Una trampa mortal sobre ruedas

Lo que comienza como un crimen de oportunidad rápidamente se transforma en una lucha desesperada por la supervivencia. La narrativa de "Locked" se despliega casi por completo dentro del vehículo, así convirtiendo un espacio reducido en escenario de una pesadilla.

Tomando este contexto en cuenta, Yarovesky depende del uso de recursos visuales y sonoros para transmitir la creciente ansiedad de Eddie, atrapado por sistemas tecnológicos fuera de su control y por la mente calculadora de su captor.

"La historia es un duelo de inteligencia, de tensión pura", explicó el director David Yarovesky en una entrevista reciente. "Trabajar con Bill y Anthony fue una experiencia única, son dos de los mejores actores, cada uno de los cuales ha dado vida a algunos de los villanos más emblemáticos de todos los tiempos".

"En esta historia se enfrentan en una batalla de ingenio: ¡una lucha a muerte! Juntos son eléctricos", agrega el director.

Yarovesky, que ya había captado la atención del público con su trabajo en "Nightbooks" (Netflix, 2021), continúa consolidándose como un cineasta hábil en la construcción de atmósferas densas y personajes al límite.

Con el respaldo de Sam Raimi, un ícono del cine de terror, "Locked" no solo promete ofrecer al espectador impactantes escenas, sino también una trama con una crítica subyacente sobre el poder, la justicia y la fragilidad de la condición humana.

Dos carreras brillantes en colisión

El casting de "Locked" es un golpe maestro. En el papel de Eddie, Bill Skarsgård continúa afianzando su reputación como uno de los actores más versátiles y perturbadores de su generación.

Después de su aclamada interpretación del Conde Orlok en "Nosferatu" de Robert Eggers, donde fue descrito como "el mayor logro del film" por la crítica especializada, En esta producción, Skarsgård vuelve a sumergirse en la oscuridad con una actuación física, emocional y cargada de desesperación.

Por otro lado, Anthony Hopkins, que da vida al enigmático y aterrador William, aporta una presencia imponente y cerebral al filme.

El legendario actor británico, ganador de dos Premios scar (por "El silencio de los inocentes" y "The Father"), interpreta aquí a un personaje que remite al doctor Hannibal Lecter, pero con un matiz distinto: más contenido, meticuloso y vengativo.

La voz de Hopkins, su mirada penetrante y su calma amenazante convierten al villano de "Locked" en un personaje inolvidable.

Hopkins no ha dejado de sorprender en los últimos años. Desde su papel como Odín en el universo cinematográfico de Marvel hasta sus recientes interpretaciones en "The Two Popes", "Freud´s Last Session", "Rebel Moon" y "One Life", el actor demuestra que, a sus más de 80 años, sigue siendo una fuerza imparable en la pantalla.

Una nueva entrega del cine moderno de suspenso

Más allá del espectáculo visual y el duelo interpretativo entre sus protagonistas, "Locked" destaca por su construcción temática. La película explora la justicia por mano propia, la manipulación tecnológica y los límites entre víctima y victimario.

El vehículo de lujo, cerrado herméticamente y dirigido a distancia, se convierte en una alegoría del control absoluto. Eddie no solo está atrapado físicamente, sino también psicológicamente, siendo sometido a torturas emocionales, decisiones imposibles y revelaciones perturbadoras.

La tensión se amplifica con una dirección artística meticulosa, una fotografía que juega con las sombras interiores del vehículo y un diseño sonoro envolvente que transforma cada susurro y crujido en amenaza latente.

Desde su presentación, "Locked" ha generado enorme expectación, no solo por la participación de talentos consagrados como Hopkins y Skarsgård, sino también por su enfoque minimalista y su promesa de mantener al espectador al borde del asiento.

En un panorama cinematográfico donde predominan las grandes producciones con efectos digitales y tramas expansivas, esta propuesta compacta y tensa se destaca como una alternativa fresca y aterradora.