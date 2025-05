Amber Heard revela los nombres de sus gemelos en el Día de las Madres

La actriz Amber Heard anunció este domingo en Instagram que ha dado la bienvenida a gemelos, un niño llamado Ocean y una niña llamada Agnes.

La actriz de Hollywood compartió la noticia junto con una foto de los piecitos de los bebés. Ahora la actriz tiene tres hijos.

"Convertirme en madre por mí misma y en mis propios términos, a pesar de mis propios desafíos de fertilidad, ha sido la experiencia más humilde de mi vida", escribió Heard, de 39 años. "Estoy eternamente agradecida de haber podido elegir esto de manera responsable y reflexiva".

Heard, quien se mudó a España después de las batallas legales con su exesposo, el actor Johnny Depp, también tiene una hija de 4 años llamada Oonagh.

En la publicación hecha en el Día de las Madres que se conmemora en Estados Unidos, la actriz dijo que está celebrando la "familia completa" que ha luchado por construir durante años.

Mensaje por el Día de las Madres

Para Amber, el Día de la Madre de 2025 será inolvidable.

"Este año estoy eufórica, más allá de las palabras, al celebrar la finalización de la familia que me he esforzado por construir durante años. Hoy les comparto oficialmente la noticia de que les di la bienvenida a mis gemelos a la familia Heard. Mi hija Agnes y mi hijo Ocean me tienen llena (y llena) de alegría", dijo en el mensaje compartido en sus redes sociaes.

Expresó que cuando tuve a mi primera hija, Oonagh, hace cuatro años, mi mundo cambió para siempre. Pensé que no podría rebosar de más alegría. "¡Pues ahora estoy rebosante de alegría!".

Amber logró popularidad en la película "Aquaman" (2018), donde interpreta a Mera, la princesa de Xebel, una de las siete tribus submarinas de Atlantis, y quien posee la habilidad de controlar el agua a voluntad.

Su trabajo fue muy bien recibido por la química que tuvo con Jason Momoa, pero también por sus escenas de acción y el encanto que le dio al personaje. Aunque regresó para la secuela, Mera tuvo un papel reducido por diversos factores.