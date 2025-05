Cannes veta la asistencia de un actor a un estreno tras acusaciones de agresión sexual

El Festival de Cine de Cannes prohibió al actor francés Théo Navarro-Mussy asistir al estreno de la película "Case 137", que compite en la sección oficial, en lo que se cree que es una medida sin precedentes en el certamen en la era del #MeToo.

El director del festival, Thierry Fremaux, confirmó a la revista francesa Télérama que Navarro-Mussy no podría asistir al estreno en la alfombra roja de "Case 137" el jueves por la noche en Cannes. El actor tiene un papel secundario en la película.

Según Télérama, Navarro-Mussy fue acusado de violación por tres exparejas en 2018, 2019 y 2020. El caso fue desestimado el mes pasado por falta de pruebas, pero la revista informó que las tres mujeres tienen previsto recurrir la decisión.

"Es porque hay una apelación, y por lo tanto la investigación sigue activa, que el caso no está suspendido", dijo Fremaux en declaraciones a la revista francesa. "Cuando la decisión judicial es definitiva, la situación cambia".

Los representantes de Navarro-Mussy no respondieron de inmediato a pedidos de comentarios, y los del festival remitieron las consultas a las palabras de Fremaux en Télérama.

La abogada de Navarro-Mussy, Marion Pouzet-Gagliardi, dijo a Télérama: "No he recibido ninguna información que indique que haya procedimientos en curso. Esta propuesta de denuncia con estatus de parte civil, que yo sepa, no ha sido presentada legalmente".

La decisión supone un cambio en el Festival de Cine de Cannes, que en ocasiones ha sido criticado por recibir a hombres acusados de una conducta sexual inapropiada. Pero algunos apuntan que el certamen está evolucionando a medida que el movimiento #MeToo ha comenzado a tener impacto en la industria cinematográfica francesa.

Postura del festival

Este año, Cannes se inauguró horas después de que el actor francés Gerard Depardieu fuera declarado culpable de acoso sexual y condenado a una pena suspendida de 18 meses de cárcel.

Preguntada acerca del veredicto, Juliette Binoche, que es la presidenta del jurado en esta edición, afirmó que "el festival está siguiendo esta tendencia en la vida social y política".

"El festival está en sintonía con lo que está sucediendo hoy", dijo Binoche. "#MeToo tardó un tiempo en ganar fuerza. Recientemente hemos reaccionado con mucha firmeza".

La productora francesa de "Case 137", Haut et Court, indicó el jueves que la semana pasada recibió una advertencia sobre la situación.

"Aunque las acusaciones son en gran medida anteriores a la producción de la película, acordamos con la dirección del festival que la persona en cuestión no acompañará a la película en Cannes, por respeto a las demandantes y a su derecho a ser escuchadas, al mismo tiempo que respetamos la presunción de inocencia del acusado", afirmó la empresa en un comunicado.

