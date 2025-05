Mariska Hargitay, la actriz más famosa de la que casi nadie habla, revela sus secretos en Cannes

En el Festival de Cine de Cannes, Mariska Hargitay presentó su primer documental como directora, My Mom Jayne, y con él soltó una verdad que había guardado durante más de 30 años ( ARCHIVO. )

Durante más de dos décadas, Mariska Hargitay ha sido una presencia constante en nuestras pantallas. Como la detective Olivia Benson en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales, se convirtió en un símbolo de fortaleza, empatía y justicia.

Pero detrás de ese rostro firme y esa voz inconfundible, había un secreto que solo ella conocía. Hasta ahora.

En el Festival de Cine de Cannes, Hargitay presentó su primer documental como directora, My Mom Jayne, y con él soltó una verdad que había guardado durante más de 30 años: su padre biológico no es Mickey Hargitay, el hombre que la crió, sino Nelson Sardelli, un antiguo artista de Las Vegas.

El encuentro con Sardelli

La confesión tomó por sorpresa a todos. Mariska explicó que supo la verdad a los 25 años, pero decidió callar. Lo enfrentó una vez, Mickey lo negó, y nunca más se habló del tema. El silencio, sin embargo, se le volvió una carga. "Viví una mentira toda mi vida", admite en el documental.

A los 30, se armó de valor y asistió a un espectáculo de Sardelli en Atlantic City. Se presentó ante él y él, entre lágrimas, le dijo: "He esperado 30 años para este momento".

Ella fue tajante: "No quiero nada de ti... Ya tengo un padre". La lealtad hacia Mickey era más fuerte que cualquier vínculo biológico.

Pero el tiempo pasó, las emociones cambiaron, y la actriz fue reconstruyendo su historia con Sardelli y sus hermanas por parte de padre. Ese proceso de reconciliación interna es lo que narra en My Mom Jayne, una película que comenzó como un homenaje a su madre, la estrella de Hollywood Jayne Mansfield, y que terminó siendo también una forma de liberar su propia identidad.

Jayne Mansfield murió en un accidente automovilístico en 1967, cuando Mariska tenía solo tres años. Ella sobrevivió al choque, al igual que sus hermanos. A lo largo del documental, Mariska reconstruye la figura de su madre a través de imágenes inéditas, cartas, recuerdos y conversaciones familiares. Y al hacerlo, se redescubre a sí misma.

En Cannes

El público en Cannes respondió con una ovación de cinco minutos. Mariska, acompañada por su esposo Peter Hermann y sus hijos, no pudo contener la emoción. "Esta noche celebro el poder del cine que me permitió recordar a alguien que no tuve la suerte de conocer ni pude crecer junto a ella", dijo entre lágrimas.

Detrás de la detective más famosa de la televisión había una hija que llevaba décadas cargando un secreto. Una mujer que, a pesar de su fama, ha mantenido un perfil bajo, construyendo con disciplina y consistencia una de las carreras más largas y respetadas de la televisión. La ley y el orden: UVE es una serie de culto, y Olivia Benson es su corazón.

Ahora, con este documental, Mariska muestra que también fuera del set es capaz de explorar la verdad con valentía. My Mom Jayne es una historia sobre una madre mítica y un secreto familiar.

El documental se estrena el próximo 27 de junio en HBO y HBO Max. Y será, sin duda, una de esas piezas que no solo se ven, sino que se sienten. Porque a veces, incluso las actrices que llevan años interpretando la verdad en pantalla, necesitan contar la suya.