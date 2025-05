La industria del cine dominicano mantiene impulso pese a desafíos

Luego de que se dejara sin efecto la aplicación de una reforma fiscal en la que se contemplaba la eliminación o cambios en algunos de los artículos de la legislación de fomento a la industria de cine (Ley 108-10), se produjo una incertidumbre en el gremio cinematográfico, así como en las empresas que invierten en películas dominicanas.

Con el propósito de conocer detalles de qué tan fluida va la filmación de producciones audiovisuales nacionales e internacionales, Diario Libre requirió datos a la Dirección General de Cine (Dgcine), órgano rector del sector.

De acuerdo con las informaciones suministradas, entre los meses de enero a mayo se han filmado, con el artículo 34 (incentivo al cine dominicano), siete producciones audiovisuales, mientras que con el artículo 36 (fomento a la inversión extranjera en el cine), se han rodado cuatro.

Adocine

Sobre el tema, el actor y productor, el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine), Danilo Reynoso, fijó su posición sobre el impacto que tuvo el fallido proyecto de la reforma fiscal en el desarrollo de la industria cinematográfica en República Dominicana.

"Debo decirte que hasta el 30 de abril estuvimos en el proceso de acompañamiento para la entrega formal a los inversionistas de esos créditos. A finales del año pasado y hasta principio de este, pues se estuvo, digamos, administrando la entrega de nuevos certificados provisionales de cine, o sea, lo que se llama CPND para la producción cinematográfica, porque de alguna manera se estaban ajustando el tema de proyección, tanto de las autoridades financieras, dígase el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Cine (Dgcine)", aseveró.

Recordó que esa acción es una práctica que se viene haciendo con tiempo. "No fue coincidencia con el tema de cuando se cayó la reforma, pero las otras administraciones lo hacían de otra manera. Lo que pasa es que en la actualidad tenemos una abogada como directora de Dgcine y lo que protocolarmente correspondiera ser una resolución para hacerlo formal para toda la industria, ella lo sometió", acotó.

Del impacto

Danilo Reynoso reconoció que la iniciativa del Gobierno que buscaba la aprobación de nuevas reglas impositivas afectó al cine, pero adelantó que en la actualidad se encuentra en el proceso de reactivación de la industria.

"No podemos negar que la situación de la reforma, pues no solamente afectó la industria del cine, sino que afectó todas las industrias y todas las inversiones de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque en todo negocio, y entre ellos el cine, se necesitan garantías jurídicas, se necesita firmeza, responsabilidad y coherencia en las cosas que se plantean, mucho menos con las leyes. Imagínate, se intentó tocar el turismo; hay grandes proyectos turísticos, grandes inversiones millonarias que contaban con el beneficio que da", sostuvo.

Agregó: "Entonces, que de repente se jugó con eso, pues generó mucha incertidumbre. El cine, pues, pasó igual a nivel nacional y a nivel internacional. Te confieso que, de manera muy particular, nos encontrábamos en ese momento, tanto el pasado presidente Hans García, un servidor, y Evelyna Rodríguez, mi socia, en España, en IBER Series Platino, lo que es el mercado, ¿no? Estuvimos promocionando la industria, hablando de los beneficios de la ley de cine, y nos cae esto".

Garantías

"Teníamos proyectos, que gracias a Dios hemos podido recuperar, que se tambalearon, porque dijeron: espérate, ¿cómo es esto? ¿Teníamos esto garantizado? Entonces, siempre es bueno, en un país, que predominen las garantías jurídicas, la coherencia legal desde un Estado y desde la industria. ¿Afectó? No podemos decir que no, pero estamos en el proceso de recuperación"

En ese punto, Danilo, ¿qué respuesta ustedes han recibido de las autoridades? Es decir, porque no es lo mismo que un productor esté desarrollando un proyecto y de repente venga donde mí, y digo: mira, lo que pasa es que a mí me informaron de Hacienda o de cualquier otra entidad que esa ley la van a quitar, y que posteriormente a eso yo no reciba una información oficial".

Sostuvo que en este momento existe una baja en el desarrollo de algunos proyectos debido a que se espera la entrega de los créditos fiscales a los inversionistas para reinvertir en otros proyectos. "Es un proceso natural. Ya a partir de mayo, pues, inician los procesos. Ya hay varias películas dominicanas rodándose, sé que inician próximamente algunas otras, sé de proyectos internacionales, de grandes estudios", comentó.

Así va la industria hoy

"Entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2025, se han filmado siete (7) producciones audiovisuales nacionales acogidas al incentivo del art. 34. Además de estos siete (7) permisos de rodaje, se han emitido dos (2) Permisos Únicos de Rodaje (PUR) adicionales para proyectos aprobados bajo el mismo artículo, los cuales aún no han iniciado su filmación", refiere el documento.

Proyectos internacionales

En el caso de las producciones internacionales, las producciones son de Rumania, México, Eslovaquia, Turquía, España, Estados Unidos y Rusia.

Los Permisos Únicos de Rodaje (Pur) que han sido otorgados, amparados en el artículo 39, ascienden a RD$2,700,968,138.80.

"El monto total de los Permisos Únicos de Rodaje (PUR) correspondiente a cuatro (4) producciones internacionales acogidas al incentivo del Artículo 39, que se han filmado entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2025, asciende a RD$2,702,968,138.80", de acuerdo con los datos.

Hasta el momento, todos los proyectos acogidos al artículo 39 han filmado o están filmando.

Las nacionales

El monto total de los Permisos Únicos de Rodaje (PUR) correspondiente a siete (7) producciones nacionales acogidas al incentivo del Artículo 34, que se han filmado entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2025, asciende a RD$375,996,673.04.

De igual modo, destacaron que dos producciones nacionales que se acogieron a los incentivos y que aún no han iniciado su filmación suman un monto total de RD$47,815,928.10.

Jennifer López

Aunque la Dgcine no ha ofrecido información oficial, la cantante y actriz estadounidense Jennifer López se encontraba en el país filmando algunas escenas de su nueva película Office Romance, que será proyectada a través de la plataforma de Netflix.

Bajo amenaza El monto total de los Permisos Únicos de Rodaje (PUR) correspondiente a siete producciones nacionales acogidas al incentivo del artículo 34, que se han filmado entre el 1 de enero y el 9 de mayo de 2025, asciende a 375,996,673.04 pesos. De igual modo, destacaron que dos producciones nacionales que se acogieron a los incentivos, y que aún no han iniciado su filmación, suman un monto total de 47,815,928.10 pesos.Aunque la Dgcine no ha ofrecido información oficial, la cantante y actriz estadounidense Jennifer López, filmó en Samaná algunas escenas de su película Office Romance, que será proyectada en la plataforma Netflix. Bajo amenaza No bien se reponía el sector del cine del intento por modificación o posible eliminación de los incentivos al cine, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondría el 100 % de aranceles a las producciones internacionales. Este nuevo panorama internacional, sumado a las amenazas internas a los incentivos locales, colocaría al cine dominicano en una posición vulnerable y afectaría su crecimiento. Por ello, es crucial reforzar el apoyo estatal, diversificar mercados y elevar la calidad para enfrentar estos desafíos externos e internos.

Antecedentes

Desde la aprobación de la Ley de Cine en 2010, la República Dominicana ha experimentado un dinamismo en cuanto a la cantidad de propuestas nacionales, impactando positivamente al gremio del cine nacional.

De igual modo, se destaca la creación de la carrera de cine en universidades, así como la instalación de estudios de cine locales, al menos un extranjero, y la entrada en operación de oficinas de postproducción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/20/cine-extranjero-filmado-en-rd-1-3867687c-focus-0-0-896-504-594bfd26.jpg Sandra Bullock, Channing Tatum, Mark Wahlberg y Jennifer López filmaron películas amparados en la Ley de cine dominicana. (ARCHIVO)

El país ha contado con la presencia de grandes figuras de la industria cinematográfica mundial, tales como Brad Pitt, Vin Diesel, Channing Tatum, Sandra Bullock, Jennifer López, Josh Duhamel, Jake Gyllenhaal, Conor McGregor, Daniel Radcliffe, Dylan Sprouse, Jackson Rathbone y Álvaro Morte.

De igual manera, producciones extranjeras han seleccionado a la República Dominicana como destino fílmico ideal: Something in the Water, Road House, The Resort, The Best Man, Saint X, Nyad, Are You Afraid of the Dark?, The Lost City, The Killer, Narco-Saints, Boundless, Old y Shotgun Wedding.

También destacan The Black Demon, Arthur the King, Survivor, 47 Meters Down, Are You the One?, The I-Land y XXX: The Return of Xander Cage, así como Arthur, protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Simon Cellan Jones.

Gran auge

La industria cinematográfica dominicana generó en 2023 RD$10,197 millones (unos 175.8 millones de dólares al cambio actual), de acuerdo con datos de la Dirección General de Cine (Dgcine), que destacó el "significativo impacto económico" de ese sector al país.

Los recursos se generaron a través de 120 producciones, entre ellas 75 nacionales y 45 extranjeras.