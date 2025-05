Eiza González escarba uno de los enigmas históricos más irresolutos en "Fountain of Youth"

Eiza González se adentra en la búsqueda de uno de los misterios más ocultos de la humanidad en Fountain of Youth, una comedia que aterriza este viernes en Apple TV en la que mezcla la ficción con la historia del mítico manantial que restaura la juventud eterna.

"La película toca muchísimos temas y creo que es la belleza. Una película bien escrita es de la que puedes tomar lo que sea importante para ti de la historia", afirma la actriz mexicana en una entrevista con EFE.

En su tercer proyecto junto al cineasta Guy Ritchie tras The Ministry of Ungentlemanly Warfare (Guerra Sin Reglas) y In The Grey, la estrella mexicana, de 35 años, interpreta a la enigmática Esme, "un personaje con mucha acción y diversión, pero simultáneamente con mucha profundidad y muy inteligente", explica.

La misión de Esme se centra en perseguir a Luke Perdue (John Krasinski) y su hermana menor Charlotte (Natalie Portman), quienes se unen, tras varios años distanciados, para buscar la legendaria Fuente de la Juventud.

"No entendemos muy bien cuál es el motivo (de Esme) por el que está tratando de seguirlos y detenerlos en esta aventura, realmente conforme va pasando el tiempo y vamos quitándole un poco las capas a la cebolla, podemos entender un poco cuál es su intención y de dónde viene", agrega.

Detrás del intenso tira y afloja entre Esme y Luke, al que se le añaden tintes de humor negro y un poco de romance, se esconden "muchos meses de preparación" y entrenamiento para manejar desde cuchillos y pistolas hasta preparar escenas de lucha de cuerpo a cuerpo.

Fue un proceso de aprender mucho "pero al mismo tiempo fue mucho como dedicarme junto con John y Gae a desarrollar la dinámica entre ellos, porque obviamente hay mucha comedia" entre Luke y Esme, explica.

"Es lo que me gusta a los personajes de Guy Ritchie, que no hay un estereotipo, nunca es un personaje estereotípico o arquetípico de lo que pensaríamos 'esta es una villana', 'este es el chico bueno', o lo que sea en esa versión. (Esme) es una persona con intenciones y vamos descubriendo cuáles son y por qué tiene tanta pasión de lo que ella está hablando o lo que está protegiendo".

Desde Bangkok a El Cairo, pasado por Viena o el Reino Unido

Pero para resolver uno de los misterios más secretos del planeta, Esme deberá rastrear a Luke hasta los lugares más insospechados, desde la bulliciosa Bangkok, pasando por la histórica Viena o adentrarse incluso en las famosas pirámides faraónicas de Egipto.

"No es muy seguido que tenemos la oportunidad de realmente viajar y grabar en las locaciones reales", por lo que viajar hasta la Gran Pirámide de Guiza, una de las siete maravillas del mundo antiguo, para rodar "te da una energía distinta al día de trabajo", reconoce González.

El hecho de estar en el mismo lugar donde sucede la acción le aporta valor a la historia, además de ayudar a unir al elenco.

"Salimos de esta película llevándonos muy bien, todos terminamos muy unidos, a pesar de que algunos no trabajamos juntos o no tenemos escenas juntos, se vuelve una comunidad y eso fue lo que se quedó conmigo", dice.

Más allá de la mezcla de culturas milenarias y modernas, la película rebusca en los anales de la historia y la historia del arte del mundo para plantear dilemas morales, lo que "te hace crear como un mundo imaginario y te expande mucho la curiosidad", admite.

"Estas películas están diseñadas para que cada quien saque cualquier cosa que es importante para ellos de la película", dice.

"puede ser la historia de la familia, de la dinámica entre los hermanos, la importancia de la familia, la importancia del valor del momento en el que estás viviendo, el valorar lo que tienes en este momento, en no pensar el futuro o la curiosidad por la aventura", agrega.