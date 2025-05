"Lilo & Stich" hace equipo con Tom Cruise para quedar en los primeros lugares de la taquilla

1. "Lilo & Stich", 145,5 millones de dólares



2. "Mission: Impossible – The Final Reckoning", 63 millones



3. "Final Destination: Bloodlines", 19,7 millones



4. "Thunderbolts", 9,2 millones



5. "Sinners", 8,8 millones



6. "The Last Rodeo", 5,3 millones



7. "Friendship", 4,6 millones



8. "A Minecraft Movie", 2,2 millones



9. "The Accountant 2", 2 millones



10. "Hurry Up Tomorrow", 740.000 dólares