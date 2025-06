Matan a Jonathan Joss, actor conocido por "King of the Hill" y "Parks and Recreation"

Jonathan Joss, actor conocido por su papel como la voz de John Redcorn en la serie animada King of the Hill y por su participación en Parks and Recreation, fue asesinado a tiros el domingo por la noche en San Antonio, informó la policía. Tenía 59 años.

Los agentes llegaron alrededor de las 7 p.m. a una vivienda ubicada en 200 Dorsey Drive, donde encontraron a Joss cerca de la carretera, con múltiples heridas de bala. Intentaron reanimarlo hasta la llegada de los servicios médicos, pero fue declarado muerto en el lugar.

El sospechoso, identificado como Sigfredo Alvarez Ceja, de 56 años, fue detenido y acusado de asesinato. La investigación continúa abierta.

Jonathan Joss, de ascendencia comanche y apache White Mountain, fue reconocido principalmente por dar voz a John Redcorn en 34 episodios de King of the Hill, tras asumir el papel luego del fallecimiento del actor original Victor Aaron en 1996.

Además, interpretó al Jefe Ken Hotate en Parks and Recreation y tuvo participaciones en series como Tulsa King.

Este año, Joss expresó públicamente su decepción por no haber sido invitado a la reunión del elenco de King of the Hill durante el ATX TV Festival en Austin. A pesar de no ser parte oficial, asistió como público y, según videos en redes sociales, habló brevemente sobre sus sentimientos durante el evento.

El actor tendría participación en la próxima temporada revival de King of the Hill, que estrenará el 4 de agosto en Hulu, después de más de 15 años fuera del aire.