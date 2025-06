Cinco profesionales dominicanos se destacan en el Festival de Cine de Animación de ANNECY 2025

La animación dominicana continúa ganando reconocimiento en la escena internacional con una destacada participación en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, en Francia, el evento más importante del mundo en su categoría.

Este año, cinco profesionales dominicanos representan al país en diversas secciones clave del festival y su mercado MIFA, evidenciando el crecimiento, la solidez y la proyección global de la industria de animación en la República Dominicana.

Una presencia sólida y diversa

El director dominicano Tomás Pichardo Espaillat, participa con su largometraje "Olivia y las Nubes" en la sección Feature Films Contrechamp, una categoría reconocida por su curaduría de propuestas innovadoras y autorales.

Su selección consolida el posicionamiento internacional del cine de animación dominicano. Daysi Cruz, directora de desarrollo de negocios en Morgana Studios y actual presidenta de MIA –Mujeres en la Industria de la Animación en España, moderó la sesión de pitch "Women in Animation from Spain" dentro del mercado MIFA.

Su participación en el festival destaca el liderazgo femenino en un sector competitivo donde Cruz es una referente en el mercado de la animación española.

Patricia Pérez, especialista en visibilidad de proyectos y producción, ha desempeñado un rol clave en el mercado MIFA como productora de la programación de Animation from Spain, coordinando sesiones como "Women in Animation from Spain" y "Spotlight: Animation from Spain".

En esta última participó Irene Iborra, directora de Olivia y el terremoto invisible, obra en competición oficial.

"El Festival de Annecy representa una plataforma de prestigio mundial. Esta es una oportunidad para mostrar el momento de cambio que vive la animación en la República Dominicana, donde claramente estamos en un "antes y después", comenta Patricia Pérez.

Durante la primera proyección de Olivia y las Nubes, el moderador destacó que no es frecuente ver representación de República Dominicana en el festival, y celebró la presencia del país como un verdadero honor. Las reacciones del público han sido sumamente positivas.

Sobre el Festival

El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, celebrado anualmente en Francia, reúne a estudios, profesionales, instituciones y creativos de todos los continentes. Es un punto de encuentro único que combina excelencia artística, innovación industrial y oportunidades de networking de alto nivel.

En su edición 2024, el festival contó con 17 400 acreditados de 103 países, y se vendieron más de 125 mil entradas entre proyecciones y actividades paralelas, cifras que se espera igualar o superar en 2025.