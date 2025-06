"How to train your dragon", los dragones vuelven a volar en este remake

El remake de "How to Train your Dragon" llega a las salas de cine del país con los estrenos de la semana. ( DREAMWORKS ANIMATION/DREAMWORKS PICTURES/MARC PLATT PRODUCTIONS )

Esta semana los nuevos estrenos incluyen el remake de la primera entrega de una popular franquicia animada de DreamWorks Animation, además de una película de acción en la que se verá el regreso a la gran pantalla de un actor mejor conocido por el género de la comedia.

How to train your dragon

"How to Train your Dragon" regresa a la gran pantalla, esta vez en una esperada versión de acción real dirigida por Dean DeBlois, también guionista de la película original animada de 2010.

Esta aventura fantástica y familiar está basada libremente en la novela homónima de Cressida Cowell y marca la primera adaptación live-action de una producción animada de DreamWorks Animation.

La historia sigue a Hipo, un joven vikingo que, en lugar de convertirse en cazador de dragones como dicta la tradición de su tribu, entabla una inesperada amistad con Desdentao, un Furia Nocturna. Juntos desafían las creencias de su comunidad, mientras una amenaza antigua pone en riesgo la isla de Berk.

Con un elenco encabezado por Mason Thames, Nico Parker y Gerard Butler (quien retoma su papel de Estoico el Inmenso), la película combina acción, emoción y una poderosa lección sobre la empatía.

Aún queda por ver si esta versión en acción real puede capturar la magia, el humor y las emociones de la primera aventura animada de Hipo y su dragón, el encantador Chimuelo.

Guns Up

En esta nueva comedia de acción protagonizada por Kevin James, conocido por sus papeles en películas como "Paul Blart: Mall Cop" y la serie "The King of Queens", el actor está acompañado por Christina Ricci, reconocida por su versatilidad en películas de culto como "The Addams Family" y la serie "Yellowjackets".

Asimismo, el elenco también incluyea Luis Guzmán, actor veterano de origen puertorriqueño que ha brillado en películas como "Boogie Nights", "Traffic" y la serie "Wednesday".

Dirigida y escrita por Edward Drake, la película presenta a James como Raymond, un expolicía y padre de familia que ha llevado una doble vida como secuaz de la mafia.

Aunasí, todo se complica cuando un nuevo y peligroso jefe criminal toma el control de la organización, obligándolo a actuar con urgencia para proteger a los suyos.

Con el tiempo en contra y su familia aún ajena a su secreto, deberá sacarlos de la ciudad antes de que lo descubran y sea demasiado tarde. Será interesante ver a Kevin James en un papel que, de cierta forma, es similar al John Wick de Keanu Reeves, pero manteniendo su sentido del humor.

