"How to Train Your Dragon", la popular fantasía vikinga renace en acción real

"How to Train Your Dragon" regresa a la pantalla grande, esta vez en una deslumbrante versión de acción real. ( DREAMWORKS ANIMATION/DREAMWORKS PICTURES/MARC PLATT PRODUCTIONS )

Quince años después de su aclamado debut en cines, "How to Train Your Dragon" regresa a la pantalla grande, esta vez en una deslumbrante versión de acción real que recupera la esencia de la historia original y la amplía con nuevos matices visuales, narrativos y emocionales.

Escrita, dirigida y producida por Dean DeBlois, el mismo cineasta detrás de la trilogía animada original, esta nueva entrega le da un nuevo giro el vínculo entre humanos y dragones con un enfoque más inmersivo, sin perder la magia que convirtió a la saga en una de las más queridas del cine contemporáneo.

Las nuevas caras de viejos amigos

Basada en la novela de Cressida Cowell y en la exitosa película animada de 2010, la historia de este filme se sitúa nuevamente en la isla vikinga de Berk, donde los dragones han sido considerados durante generaciones como enemigos letales.

En ese hostil ambiente crece Hipo, un joven vikingo que inteligente y creativo, aunque no encaja en el molde tradicional de guerrero impuesto por su padre, Estoico el Vasto.

El encuentro fortuito con un misterioso dragón conocido como Furia Nocturna, pero apodado Chimuelo, marcará el inicio de una insólita amistad que desafiará los valores y creencias de la sociedad vikinga.

Interpretado por Mason Thames, Hipo es acompañado en su viaje por Astrid, una joven valiente y tenaz encarnada por Nico Parker, y por su inseparable mentor Gobber, interpretado por Nick Frost.

El elenco se completa con nombres destacados como Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Peter Serafinowicz, Ruth Codd, Murray McArthur, y Gerard Butler, quien vuelve a interpretar a Estoico, ahora en carne y hueso, así aportando una poderosa continuidad emocional a su personaje.

Un nuevo giro para una historia conocida

Una de las grandes preguntas que surgieron cuando se anunció este remake fue si realmente era necesario volver a contar una historia que ya había funcionado de forma tan conmovedora en su formato animado.

El propio DeBlois admitió que, en general, no le gustan los remakes de acción real, a menos que haya una buena razón para hacerlas.

En este caso, asegura, la motivación fue clara: explorar con mayor profundidad aspectos que no pudo desarrollar en 2010, como el trasfondo de los personajes secundarios, la mitología vikinga y los dilemas internos de sus protagonistas.

Durante una presentación exclusiva para la prensa, DeBlois mostró tres escenas completas que permitieron ver cómo esta nueva versión conserva el corazón del filme original al tiempo que gana en riqueza dramática y realismo visual.

Una de esas escenas retrata el primer encuentro entre los jóvenes vikingos y un dragón, destacando la fuerza de Astrid como líder natural y aportando una capa adicional de complejidad a su dinámica con Hipo.

La fidelidad a momentos emblemáticos fue otro de los compromisos del director. La inolvidable escena del primer vuelo de Hipo y Chimuelo ha sido recreada con minuciosa atención al detalle, respetando no solo la coreografía visual, sino también el acompañamiento musical de John Powell, quien vuelve a encargarse de la banda sonora.

El resultado es una secuencia que evoca con fuerza la emoción del original, ahora elevada por la fuerza de la imagen real y el sonido envolvente.

Los dragones cobran vida

El diseño de los dragones, encabezados por la figura icónica de Chimuelo, fue otro de los retos más discutidos en esta producción.

DeBlois explicó que su equipo trabajó partiendo de la idea de que los diseños animados provenían de criaturas reales, filmadas con cámaras naturales. Debido a esto se esforzaron en conservar las siluetas, expresiones y personalidades que definieron a cada especie, sin caer en un exceso de humanización o artificialidad.

La nueva versión de "How to Train Your Dragon" no solo busca emocionar a los fans veteranos, sino también abrir las puertas del universo de Berk a una nueva generación.

Gracias a los avances en efectos visuales y a la tecnología IMAX, la película se presenta como una experiencia cinematográfica inmersiva que invita al espectador a redescubrir un mundo conocido, ahora con una mayor escala épica.

Un parque de dragones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/12/how-to-train-your-dragon-dragons-eye-view-of-the-isle-of-berk-d17b95ac.jpg

Otro elemento curioso de este filme es la cercanía de su estreno con la apertura del parque temático Epic Universe de Universal, que incluye una sección dedicada a "How to Train Your Dragon".

Aunque DeBlois aclaró que ambos proyectos se desarrollaron por separado, admitió que la coincidencia en las fechas es una feliz casualidad que refuerza la presencia de la franquicia en el imaginario cultural actual.

El entusiasmo del equipo creativo y la calidez de las primeras reacciones sugieren que esta nueva adaptación está lejos de ser un simple ejercicio comercial.

DeBlois, que ha acompañado la saga desde su origen, confía en que el público sabrá apreciar los nuevos matices que ofrece la acción real. "Si no te gusta, siempre tendrás las películas animadas", dijo con humildad.

El estreno mundial de "How to Train Your Dragon" ya se está celebrando bajo la distribución de Universal Pictures, y su secuela ya tiene fecha confirmada para el 11 de junio de 2027. Para muchos, será una nueva oportunidad de volar junto a Chimuelo. Para otros, será la primera vez. En ambos casos, será inolvidable.

