"Un héroe de la cultura": muere Agliberto Meléndez, director de Un pasaje de ida

El cineasta Agliberto Meléndez, director de la emblemática película Un pasaje de ida, falleció ayer en su residencia luego de batallar con una enfermedad. Sus restos serán expuestos hoy en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln desde las 11:00 a. m. y serán sepultados el viernes a las 12 del mediodía en el cementerio Puerta del Cielo. Tenía 82 años.

"Hoy la cultura dominicana pierde a uno de sus grandes pioneros. Desde la Dirección General de Cine (Dgcine) y su Cinemateca Dominicana lamentamos profundamente el fallecimiento de Agliberto Meléndez, cineasta, gestor cultural y fundador de nuestra Cinemateca", indica un comunicado oficial.

Reacciones

"Un pasaje de ida", es la primera producción dominicana exhibida en festivales internacionales y es considerada piedra angular del cine dominicano moderno, Agliberto dedicó su vida a defender el cine como arte, memoria y motor de conciencia colectiva.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_7975329_20170309142336.jpg

Ángel Muñiz: "Agliberto me devolvió la fe de que era posible hacer cine en este país"

"Cuando era menor de edad le dije a mi mamá que me iba a Hollywood porque quería ser director y actor. Estudié cine, hice televisión, pero aquello que soñaba no llegaba. Tras un tiempo en Venezuela, regresé y me dijeron que Agliberto Meléndez me buscaba para una película. Lo primero que me dijo fue: ´¡El muñeco está muy gordo!´. Le prometí rebajar si me daba el papel... y así fue.

Un pasaje de ida me demostró que sí se podía hacer cine con dignidad. Fue la película dominicana más reconocida en festivales y marcó un antes y un después. Agliberto creó familia, compromiso, y nos mostró que con esfuerzo era posible. A partir de ahí, lo que vino después dependió de nosotros."

Muñiz relató que conoció a técnicos, sonidistas y actores gracias a ese rodaje, en una etapa en la cual el cine dominicano era apenas una intención: "A partir de ahí ya dependió de nosotros continuar con ese compromiso. Pero el pionero fue él".

También destacó que Un pasaje de ida fue la primera película con estructura cinematográfica clara, muy distinta a otros intentos previos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/02/juan-maria-almonte-1-c9a477fc.jpg

Juan María Almonte: "Agliberto Meléndez y Un pasaje de ida marcaron el inicio del cine contemporáneo dominicano"

El actor Juan María Almonte, quien participó en Un pasaje de ida, calificó la obra de Agliberto Meléndez como un hito fundacional en la historia del cine dominicano. "Para mí, el cine dominicano tiene tres grandes momentos: La silla, de Franklin Domínguez, Un pasaje de ida, de Agliberto Meléndez, y Nueva Yol, de Ángel Muñiz. Pero Un pasaje de ida y Agliberto son el catalizador del cine contemporáneo dominicano", afirmó.

Según Almonte, la película tuvo un impacto profundo: "Con Un pasaje de ida comenzó un interés real en hacer cine en el país. Demostró que sí se podía hacer buen cine dominicano y llevar público a las salas". También destacó el reconocimiento internacional: "Ganó 14 premios internacionales, fue elogiada por el New York Times y reconocida en festivales de América, Europa y Asia. En México fue seleccionada entre las 50 mejores películas latinoamericanas de todos los tiempos".

Almonte consideró necesario reevaluar tanto la película como la figura de su director: "Estamos hablando del fundador y director de la Cinemateca Nacional, un gestor eficaz que logró que el público asistiera en masa a ver cine de valor estético y narrativo".

Agliberto también fue impulsor del primer Festival Nacional de Cultura en los años 80, "una figura fundamental, un verdadero héroe de la cultura dominicana", subrayó.

Sobre el proceso de rodaje, compartió: "La película fue hecha con las manos, con recursos limitados, con actores y técnicos primerizos, y aun así se hizo historia. A veces no había ni para la cena, pero todos trabajamos con entusiasmo. En una ocasión se tuvo que suspender la filmación porque el dueño del barco ya no quería seguir prestándolo, y hubo que buscar apoyo de figuras como Freddy Beras Goico".

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades: "El Estado debe rendirle homenaje proyectando Un pasaje de ida en todo el país, con foros y análisis. Esa película y su director son parte esencial de la memoria del cine dominicano".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/15/pelidomplus-celebrando-10-anos-de-exito_2.jpg

Alfonso Rodríguez: "Agliberto le dio estructura y memoria al cine dominicano"

El cineasta Alfonso Rodríguez valoró el legado de Agliberto Meléndez como una figura clave en la construcción del cine nacional. "Fue una figura esencial en el nacimiento y consolidación del cine dominicano", afirmó.

Rodríguez destacó el impacto institucional del fallecido director: "Como fundador de la Cinemateca Nacional, Agliberto sentó las bases para preservar y difundir nuestro patrimonio audiovisual, algo que hasta entonces no existía con solidez".

Sobre Un pasaje de ida (1988), su ópera prima, expresó: "Fue la primera película dominicana que apostó por una narrativa local, seria y con identidad propia. Con ella, Meléndez abrió un camino nuevo para nuestro cine".

El también productor y director resumió así su contribución: "Agliberto no solo hizo películas, ayudó a construir una industria. Su partida es una gran pérdida, pero su huella seguirá viva en cada historia que se cuente con compromiso y dignidad desde nuestro cine".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/13/bd618963-1fcb-463b-9d1d-97d6b5cee534-38aa3e93.jpeg

Richard Douglas: "Agliberto hizo un trabajo invaluable por el cine dominicano"

El actor Richard Douglas ponderó la trayectoria de Agliberto Meléndez, a quien calificó como "una figura esencial para la historia del cine dominicano". "Agliberto Meléndez hizo un gran aporte a la cultura cinematográfica del país con su producción Un pasaje de ida", expresó otro de sus colegas. "Impulsó mucho la industria a través de la Cinemateca Nacional, y su trabajo fue invaluable desde la dirección hasta la escritura de guiones".

Destacó su integridad frente al poder político: "Agliberto era cuñado de José Francisco Peña Gómez, y aunque el PRD estuvo en el poder, nunca usó esa relación a su favor. Nunca aprovechó esa coyuntura para sacar ventaja".

También compartió una anécdota en Venezuela: "Lo invité a mi casa en Maracay, y de camino pasamos por un sitio donde se volaba parapente. Le pregunté si quería tirarse, y me miró serio: ´Mire, amigo, yo soy un hombre que me respeta. ¿Usted se está volviendo loco? ¿Cree que me voy a matar tan pendejamente montándome en esa vaina? ¡No, no! Vámonos de aquí ahora mismo´".

"Ese era Agliberto: entrañable, simpático, un tipo con carácter. Vivió solo muchos años, y decía que nada era más desgastante que una mujer que quisiera imponer su criterio. Así lo recuerdo".

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/felix-german-cineasta_12678388_20191122145051.jpg

Félix Germán: "un soporte de la cultura"

"Agliberto Meléndez fue un soporte para la cultura nacional", expresó el actor y cineasta Félix Germán, quien formó parte del elenco de Un pasaje de ida.

"Fue un visionario, un emprendedor. Un hombre que, cuando aquí hablar de cine era una utopía, decidió con sus propios recursos y fondos completar la producción de quizás una de las películas con más trascendencia a nivel mundial", afirmó.

Sobre el contenido de la cinta, agregó: "Un pasaje de ida cuenta la tragedia de aquel viaje del Reyn Express, donde muchos dominicanos, buscando la tierra prometida y una mejor vida, se embarcaron en esa peligrosa travesía, desafiando todos los peligros y todos los inconvenientes que esto traía".

Félix Germán concluyó recordando su integridad y compromiso social: "Fue un hombre de bien, siempre defensor de las mejores causas del país. Tuvo una larga y fructífera vida".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/02/tita-hasbun-7428dd81.jpg

Tita Hasbún: "Don Agliberto Meléndez es un referente obligado del cine y la cultura dominicana"

La productora de cine y televisión Tita Hasbún destacó la figura de Agliberto Meléndez como un visionario del cine nacional, comprometido con la cultura y con una mirada histórica y sensible en su obra.

"Hablar de don Agliberto Meléndez es hablar de un visionario cineasta comprometido con la cultura dominicana, quien se destacó por hacer un cine de fuente histórica. Ese cine que, mostrando la realidad de forma audiovisual, también sensibiliza", afirmó Hasbún.

Resaltó su papel como referente para quienes vienen del mundo de la televisión y hoy forman parte de la industria cinematográfica: "Es un referente obligado, no solo por sus aportes en el séptimo arte, sino también por su gestión en instituciones culturales como la Cinemateca Nacional, Radio y Televisión Dominicana y el Festival de Cultura".

Sobre su obra más icónica, subrayó: "Un pasaje de ida, filmada totalmente en el país con talento nacional, fue vista por cerca de cien mil personas en Santo Domingo y seleccionada por una docena de festivales internacionales. Fue definida como la primera película dominicana que marcó el inicio de nuestra historia en el cine".

Tita Hasbún concluyó con un llamado: "Gracias por inspirarnos, don Agliberto. Hoy más que nunca tenemos que preservar esta naciente industria, que no solo entretiene, sino que también educa, sensibiliza y puede ser un catalizador para el cambio social".

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/omar-de-la-cruz_14727171_20200907152317.jpg

Omar de la Cruz: "Agliberto fue el referente internacional del cine dominicano"

El director del Festival de Cine Global de Santo Domingo, Omar de la Cruz, lamentó profundamente la muerte de Agliberto Meléndez y resaltó su impacto internacional. "Un pasaje de ida fue la película dominicana que más transitó en el circuito internacional. Agliberto era el referente más conocido de nuestros cineastas en el exterior", afirmó.

Destacó también su papel como impulsor del cine local: "Fue uno de los propulsores de Adocine, uno de los más consultados, siempre aportando sin buscar protagonismo".

Recordó además que La vida de Peña, su última película, contó con el apoyo del expresidente Leonel Fernández, "no por política, sino por una amistad genuina que venía desde Peña Gómez".

De la Cruz anunció que la próxima edición del Festival de Cine Global, en enero, estará dedicada a la memoria de Meléndez. "El cine debe honrar a Agliberto haciendo buen cine y reconociendo al más grande cineasta de la República Dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/02/desire-reyes-1024x1024-1-e823f4a3.jpg

Desirée Reyes: "Don Agliberto fue un pionero cuya obra abrió caminos para nuevas generaciones"

La productora de cine Desirée Reyes lamentó profundamente la muerte de Agliberto Meléndez, a quien definió como "un cineasta pionero y revolucionario".

"República Dominicana está de luto por la muerte de don Agliberto Meléndez", expresó. "Su obra llevó por primera vez el nombre de nuestro país a importantes escenarios cinematográficos internacionales, donde su trabajo y reflexiones críticas abrieron caminos y contribuyeron decisivamente al surgimiento de nuevas generaciones de cineastas".

Reyes destacó su compromiso con la cultura: "Honramos su vida y su legado, su generosa e incansable labor como promotor de la cultura cinematográfica en general y, sobre todo, su invaluable contribución al desarrollo de una industria de cine nacional".

"Gracias, don Agliberto. ¡Descanse en paz!", concluyó.

Adocine

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/05/16que-pasa281okkp01-scaled-e1709132629434-373a8be1.jpg

Danilo Reynoso, presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales del Cine (Adocine), también resaltó la obra del cineasta Agliberto Meléndez, tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

"Nos unimos al dolor de toda una industria por la pérdida de este gran maestro, Agliberto Meléndez. Sin dudas, uno de los padres fundadores de nuestra industria, un soñador, un pionero, un sembrador de un legado del cual hoy todos los cineastas podemos disfrutar", expresó Reynoso.

El también actor y gestor cultural destacó la visión de Meléndez como artista: "Quiero resaltar, entre tantas cosas de él como artista, su gran visión. Fue más que un director; fue un gran visionario que apostó a contar nuestras historias, aun cuando no existía una industria ni garantía para hacerlo".

El presidente de Adocine concluyó su mensaje destacando la huella imborrable que deja Meléndez en la cinematografía nacional. "Su legado, sus historias y sus aportes jamás serán olvidados por nosotros como cineastas. Le deseo que descanse en paz y expreso mis condolencias a todos sus familiares", finalizó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/02/un-pasaje-de-ida-afiche-df2533ea.jpg

Un pasaje de ida: el equipo creativo Estrenada en 1988, Un pasaje de ida fue dirigida por Agliberto Meléndez y escrita por Adelso Cass, Meléndez y Danilo Taveras. Contó con las actuaciones de Ángel Muñiz, Carlos Alfredo Fatule, Horacio Veloz, Miguel Bucarelly, Víctor Checo, Niní Germán, Félix Germán, Ángel Haché, Pepito Guerra, Rafael Villalona, Frank Lendor, Giovanny Cruz, Juan María Almonte, Delta Soto, Juan Karlos Mañón, Johanny Sosa, María Castillo y Teresita Basilis.