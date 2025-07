Fallece el actor Michael Madsen, estrella de "Kill Bill" y "Reservoir Dogs".

El actor estadounidense Michael Madsen, reconocido por sus papeles en películas como Kill Bill, Reservoir Dogs y Donnie Brasco, falleció este jueves a los 67 años. La información fue confirmada por el medio TMZ.

Madsen fue encontrado sin vida en su residencia de Malibú, California, durante la madrugada. Según reportes policiales, una llamada al 911 alertó a las autoridades, y agentes del Sheriff del Condado de Los Ángeles acudieron al lugar, donde fue declarado muerto.

Aunque la causa del fallecimiento no ha sido determinada, el caso está siendo tratado como una muerte por causas naturales.

Una figura icónica del cine independiente y de culto

Nacido en Chicago en 1957, Michael Madsen inició su carrera en el cine en 1983 con la película WarGames. Su salto a la fama se produjo con su participación en Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino, donde interpretó al recordado Mr. Blonde. Posteriormente volvió a trabajar con el director en Kill Bill Vol. 1 y Vol. 2, donde dio vida al personaje de Budd.

También participó en producciones como Thelma & Louise, The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood, consolidando una carrera ligada al cine de culto y personajes intensos.

Proyectos recientes y un libro en camino

De acuerdo con su equipo, en los últimos años Madsen estuvo muy activo en el cine independiente, con trabajos en las películas Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives, todas en etapa de postproducción.

Además, preparaba el lanzamiento de un libro de poemas y reflexiones personales titulado Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

"Michael fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood. Será recordado y extrañado por muchos", expresaron sus representantes.

Madsen deja un legado marcado por su talento, su presencia escénica y su capacidad de dar vida a personajes inolvidables en la historia del cine contemporáneo.