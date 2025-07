Este jueves llega a los cines de la República Dominicana Superman, el esperado reboot del superhéroe más icónico de DC, bajo la dirección de James Gunn, y todo apunta a que será uno de los grandes estrenos del año. Con David Corenswet en el papel principal, la película también marca un momento importante para María Gabriela de Faría, actriz venezolana que debuta en el universo de DC dando vida a Angela Spica, mejor conocida como La Ingeniera.

En una entrevista con Diario Libre, realizada durante su paso por los Premios Platino en Madrid, la artista compartió cómo ha sido su camino hasta llegar a esta megaproducción, su evolución desde sus inicios en telenovelas como Isa TKM, su visión sobre el trabajo en Hollywood y su conexión profunda con Venezuela.

"Estoy muy agradecida, muy contenta. Ya quiero que se estrene Superman, que será el 11 de julio en todo el mundo. Muy emocionada, muy feliz, agradecida de verdad, tratando de estar en el presente también", relató sin ocultar la emoción que le provoca ser parte de una producción de esta magnitud.

Con una carrera forjada desde joven en Latinoamérica, De Faría reconoce que llegar hasta este punto no ha sido tarea fácil. "Nada en la vida lo es. Siempre hay que dar la milla extra sin perder los valores. Eso no se negocia", afirmó con convicción.

Interpretar a una supervillana no solo fue un reto físico, sino también emocional.

"Lo de ser una superherína, nunca me lo imaginé. Esto me ha enseñado que es un maratón y no un sprint. Gana quien más aguanta, quien tiene sus valores firmes y no se desvía por el camino fácil", reflexionó.

La experiencia en el set fue, según contó, una de hermandad y profesionalismo, algo que atribuye a la visión de James Gunn. "Una de las cosas que aprendí de él es que no contrata a personas mala onda. Hace pruebas largas de vestuario o de look, y luego pregunta cómo se portaron, si saludaron al chofer o al guardia. Eso me marcó. Desde ahora, eso también es un no negociable para mí".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/whatsapp-image-2025-07-09-at-35210-pm-2-efd35e43.jpeg Luego de Superman, la actriz se adentró en otro reto: personificar a una bailarina latina.

"Lo de ser una superheroína nunca me lo imaginé. Esto me ha enseñado que es un maratón y no un sprint" María Gabriela Faría Actriz “

Óscar de Zoé Saldaña

Para ella Saldaña es un un referente latino en Hollywood. Al recordar el triunfo de Zoé en los Oscar, De Faría no ocultó su emoción: "Lloré como una niña cuando se lo ganó. Ella ha sido una actriz maravillosa desde siempre. Está en producciones enormes y, aún en papeles que pueden parecer superficiales, siempre entrega actuaciones profundas y memorables".

Ese momento lo vive como una señal del impacto que los latinos pueden tener en la industria. "Ojalá Zoé haga todo lo que quiera en su vida. Nos representa con fuerza".

Sin embargo, aunque celebra los avances, reconoce que el camino aún es cuesta arriba. "Sigue siendo difícil y creo que lo será por un buen rato, pero las puertas se van abriendo. Yo nunca me imaginé ser una superheroína y eso ya dice algo, ¿verdad?"

En lugar de fijarse solo en las grandes victorias, prefiere enfocarse en los pequeños pasos que se van logrando y "sí, significan algo importante para nosotras", dijo convencida.

Ahora, como La Ingeniera, no solo desafía a Superman, sino también a los estereotipos que por años han limitado a las mujeres —y especialmente a las latinas— en Hollywood.

Luego de Superman, la actriz se adentró en otro reto: personificar a una bailarina latina. "No soy bailarina. Bailo por diversión, como todos los latinos, pero no soy profesional. Es un regalo a la comunidad latina".

Amor por Venezuela

Aunque su carrera la ha llevado lejos de casa, el vínculo con su país es inquebrantable.

"No puedo en este momento, pero yo llevo la bandera donde vaya". Ella dejó claro qué es lo que verdaderamente importa: "Estoy contenta con mi carrera, mi matrimonio, mis gatos, mi familia... que es lo más importante".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/imagen-renell-medrano-1-f377b74f.jpg En el personaje de La Ingeniera.

Sobre su rol en la película En la cinta, De Faría da vida a Angela Spica, una científica con un cuerpo modificado mediante nanotecnología. Eso le permite crear armas, armaduras y comunicarse con cualquier tipo de tecnología. Su presencia es fundamental en la trama que enfrenta a Superman con Lex Luthor.