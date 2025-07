“Superman” renace y lidera la taquilla global con 217 millones de dólares en su estreno mundial

El legendario superhéroe de DC vuelve a volar alto en la gran pantalla. La nueva entrega de “Superman”, dirigida por James Gunn y protagonizada por David Corenswet, tuvo un debut espectacular al recaudar 217 millones de dólares en su primer fin de semana en cines a nivel mundial, superando ampliamente las expectativas del estudio.

Solo en Estados Unidos, el filme logró 122 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer estreno más taquillero del año, por detrás de “A Minecraft Movie” (162 millones) y “Lilo & Stitch” (146 millones), según cifras publicadas por Box Office Moho.

La nueva versión del icónico superhéroe mezcla acción con toques de humor y representa una nueva etapa en el universo cinematográfico de DC bajo la visión de Gunn, quien asumió el liderazgo creativo del estudio tras el reinicio de la franquicia.

“Jurassic World: Rebirth” cruza los 500 millones

En su segunda semana, “Jurassic World: Rebirth”, la nueva entrega de la saga jurásica iniciada por Steven Spielberg, logró sumar 40 millones de dólares adicionales en la taquilla estadounidense. Protagonizada por Scarlett Johansson, la película superó la barrera de los 500 millones de dólares a nivel mundial, consolidando su éxito comercial.

“F1”, de Brad Pitt, cae al tercer puesto

La cinta “F1”, que narra una historia de ficción ambientada en el mundo de la Fórmula 1 y protagonizada por Brad Pitt, cayó al tercer lugar este fin de semana tras recaudar 13 millones de dólares. Desde su estreno hace tres semanas, la producción ha acumulado 393,3 millones de dólares a nivel global.

Películas familiares completan el Top 5

El cuarto puesto de la taquilla lo ocupó “How to Train Your Dragon” (“Cómo entrenar a tu dragón”), la nueva entrega de la saga animada de Universal Pictures dirigida por Dean DeBlois, que recaudó 7,8 millones de dólares en Estados Unidos.

La película ya acumula 560 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno hace un mes.

En el quinto lugar se ubicó “Elio”, la más reciente aventura animada de Disney Pixar, que recaudó 3,9 millones de dólares este fin de semana y superó los 100 millones a nivel mundial, consolidando su desempeño en una temporada difícil para el cine familiar.