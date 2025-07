Bruce Willis enfrentaría un deterioro en su salud: aseguran que ya no puede hablar, leer ni caminar

Hollywood continúa acompañando, desde la distancia, el complicado proceso de salud que vive Bruce Willis. El actor de 70 años, recordado por papeles icónicos como el de John McClane en La jungla de cristal, enfrenta el avance de una forma agresiva de demencia que ya le ha arrebatado muchas de sus capacidades físicas y cognitivas.

Fue en marzo de 2022 cuando la familia del intérprete anunció su retiro del cine, tras ser diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral.

Un año después, los médicos precisaron el diagnóstico: demencia frontotemporal, una enfermedad degenerativa que afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro, responsables del lenguaje, la conducta y las emociones.

Desde entonces, su entorno ha compartido esporádicamente actualizaciones sobre su estado. Sin embargo, en las últimas horas, medios como The Express Tribune han revelado que la enfermedad ha progresado hasta el punto de que Willis ya no puede hablar, leer ni caminar. Glenn Gordon Caron, guionista y amigo cercano, confirmó anteriormente que el actor "ya no se comunica verbalmente".

En medio de esta dura realidad, la familia del actor ha sido su principal sostén. Su esposa, Emma Heming, ha estado a su lado durante todo el proceso, al igual que su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas: Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn. Juntos, forman una red de apoyo que ha mantenido su unidad frente a las adversidades.

Heming compartió recientemente un emotivo mensaje en el Día del Padre en EE.UU., junto a una fotografía de Bruce con una de sus hijas: "Feliz Día del Padre a todos los papás que viven con discapacidad o enfermedad, que se muestran siempre presentes, y a los hijos que los apoyan. Lo que Bruce les enseña a nuestras hijas va mucho más allá de las palabras: resiliencia, amor incondicional y la fuerza serena de estar simplemente presente", escribió.

En ese mismo mensaje, expresó su dolor: "Hoy estoy profundamente triste. Desearía, con cada célula de mi cuerpo, que las cosas fueran diferentes para él y más ligeras para nuestra familia".

Una enfermedad sin cura

La demencia frontotemporal es considerada una de las formas más crueles de esta enfermedad, especialmente por su impacto en personas relativamente jóvenes y por la ausencia de tratamientos efectivos.

es considerada una de las formas más crueles de esta enfermedad, especialmente por su impacto en personas relativamente jóvenes y por la ausencia de tratamientos efectivos. A pesar del deterioro físico y cognitivo, la familia Willis mantiene la esperanza de que los avances médicos puedan, en algún momento, ofrecer una mejor calidad de vida para el actor.

Bruce Willis, cuya carrera abarcó más de cuatro décadas en cine y televisión, deja tras de sí un legado imborrable en la historia del entretenimiento. Hoy, alejado de los reflectores, enfrenta su papel más difícil, sostenido por el amor incondicional de los suyos.