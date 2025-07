Seis años sin Cherito: el legado inmortal de un ícono del merengue

Hoy se cumplen seis años de la inesperada partida de Cherito, el líder de The New York Band, uno de los grupos más importantes en la historia del merengue.

La madrugada del miércoles 24 de julio de 2019 dejó a todos sorprendidos, pues la noticia de su fallecimiento alcanzó a sus seguidores y a la música del país en general como un golpe inesperado y doloroso.

Domingo Bautista, productor y presentador de televisión, fue el primero en confirmar la triste noticia. Con voz entrecortada, relató que Cherito había experimentado un malestar la noche anterior, tomó algunos medicamentos y, lamentablemente, amaneció sin vida.

"Me informaron que anoche se sintió mal, tomó unos medicamentos y amaneció muerto", compartió Bautista, añadiendo el profundo pesar que sintió al perder a un amigo cercano y a una de las grandes estrellas del merengue.

El legado musical de Cherito

Aunque su partida fue inesperada, el legado de José Jiménez —más conocido como Cherito— sigue vivo a través de sus canciones y la huella que dejó en la música tropical.

Con su carisma inconfundible y su capacidad para conectar con el público, Cherito no solo fue el alma de The New York Band, sino también un referente del merengue internacional.

Desde sus inicios en 1995, cuando bajo el nombre de Chery X lanzó su primer álbum como solista, hasta su consolidación como parte de la exitosa agrupación, Cherito logró que su música trascendiera fronteras.

El grupo alcanzó más de 2.5 millones de discos vendidos y conquistó mercados en Puerto Rico, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, España, y por supuesto, su República Dominicana natal.

Temas como "Ella quiere un pedazo", "Dame vida", "No sé dónde", y "Dancing Mood" continúan siendo himnos del merengue, cada uno resonando en la memoria colectiva de generaciones enteras.

The New York Band y su líder Cherito fueron el símbolo de una época dorada para la música tropical, un estilo que sigue presente en las celebraciones y fiestas populares.

El último homenaje: un regreso a la escena musical

El año 2016 marcó el regreso triunfal de Cherito y The New York Band, cuando recibieron un homenaje en los Premios Soberano.

Cherito (al centro) junto a sus compañeros de la orquesta The New York Band.

La emotiva interpretación de sus éxitos más representativos en este evento marcó un hito en la historia del merengue. Para la alegría de sus fans, el grupo continuó realizando presentaciones, reactivando la nostalgia de una época dorada.

El 12 de octubre de 2019, unos meses después de su muerte, The New York Band realizó su primera presentación sin Cherito en el Country Club de Santiago.

Fue una velada emotiva, cargada de recuerdos y sentimientos, donde la nostalgia se apoderó del público al escuchar los grandes éxitos que marcaron su carrera.

A pesar de su ausencia, el legado de Cherito sigue vivo. En abril de 2020, a casi un año de su partida, el grupo lanzó una canción cristiana, "Oye a tu pueblo oh Dios", un crossover musical que mostró la versatilidad y el espíritu renovado de The New York Band.

La huella de Cherito

Seis años después de su fallecimiento, la figura de Cherito sigue siendo recordada con cariño y admiración. En las redes sociales , sus seguidores continúan expresando su amor y gratitud por el legado musical que dejó.

Este 2025, José Jiménez cumpliría 57 años, el próximo 23 de agosto, pero su música y su influencia perduran más allá del tiempo. Cherito, el hombre que llevó el merengue a los rincones más remotos del mundo, sigue siendo recordado como un ícono inmortal de la música tropical.